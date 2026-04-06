Thông tin mới về các lô đất và 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm nay, khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt 8.880 tỷ đồng , tăng 4.139 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025. Khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 1.443 tỷ đồng , tăng 462 tỷ đồng . Các khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 3.597 tỷ đồng , tăng 461 tỷ đồng .

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đang phối hợp hoàn chỉnh chứng thư định giá lô đất 3-5 (diện tích 6.446 m2) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại lô R1-R5 phường An Khánh, phê duyệt giá khởi điểm và ban hành quyết định đấu giá khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa với nguồn thu ước tính 291 tỷ đồng .

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, các căn hộ nằm tại 5 block nhà từ R1 đến R5. Trong đó, ba block R1 - R3 có 2.220 căn, còn hai block R4 - R5 gồm 1.570 căn.

TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá theo hai nhóm block nhà và sau khi hoàn tất thủ tục, các căn hộ sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích nhà ở thương mại.

Theo lộ trình, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực theo hướng tối ưu chỉ tiêu kiến trúc và nâng hiệu quả sử dụng đất. Từ tháng 3 - 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cuộc đấu giá dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 5.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thiện kế hoạch và đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất cho 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, danh mục các khu đất được đưa ra đấu giá tới đây gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4). Các lô đất trên đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, ba lô 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công vào cuối năm 2021 nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn và đã xin bỏ cọc.

Ngoài kế hoạch đấu giá 7 lô đất, UBND TP.HCM cũng giao lãnh đạo phường An Khánh cùng Ban quản lý phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng với lô 1-20, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với lô 3-17 (Khu chức năng số 3) và lô 5-3 (Khu chức năng số 5), làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất tại các khu phức hợp thể thao - giải trí thuộc Khu chức năng 2c và ba lô 8-1, 8-2, 8-3 trong dự án Khu lâm viên sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, sớm trình UBND TP.HCM xem xét triển khai hoạt động đấu giá.