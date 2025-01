Thống nhất chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.