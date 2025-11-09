Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống kê lịch sử chỉ tên đội bóng Premier League đầu tiên rớt hạng

  • Chủ nhật, 9/11/2025 06:35 (GMT+7)
Rạng sáng 9/11, Wolves thua Chelsea 0-3 ở vòng 11 và mới chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm từ đầu mùa.

Chelsea đấu Wolves

Theo Opta, mọi đội bóng trong lịch sử Ngoại hạng Anh chỉ có 2 điểm trong giai đoạn này của mùa giải đều không tránh được cảnh phải xuống hạng. Trước đó, kịch bản này đã xảy ra với Manchester City (1995/96), Sunderland (2016/17), Sheffield (2020/21, 2023/24) và Norwich (2021/22).

Trong số này, Sheffield thậm chí còn có thành tích tệ hơn cả Wolves, khi chỉ có đúng 1 điểm sau 11 vòng ở mùa 2020/21.

Wolves sa sút không phanh sau khi bán đi nhiều trụ cột trong hè vừa qua. Dù đã chi đến 140 triệu euro để đưa về hàng loạt tân binh, những gì người hâm mộ nhận lại từ đội bóng chủ sân Molineux chỉ là lối chơi rời rạc, bế tắc. HLV Jamie Collins đã thử nhiều phương án nhưng không thể giúp "Bầy sói" cải thiện màn trình diễn.

Sau trận thua tan tác trước Chelsea, người hâm mộ chỉ trích dữ dội ban huấn luyện. Thay vì cúi đấu nhận lỗi, ông Collins còn tỏ thái độ và nhanh chóng được một trợ lý kéo vào đường hầm.

Với màn trình diễn nhạt nhòa từ đầu mùa, Wolves gần như cầm chắc vé xuống Championship sau 8 mùa liên tiếp tung hoành ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong lần gần nhất xuống hạng Nhất vào năm 2012, Wolves đã phải chật vật và mất đến 6 mùa giải mới có thể trở lại Premier League.

Chelsea dau Wolves anh 1

Bảng xếp hạng Premier League.

