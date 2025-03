Thống kê ấn tượng của Rashford

Astron Villa bước vào lượt về vòng 1/8 Champions League với lợi thế dẫn trước 3-1, và họ không để bất kỳ bất ngờ nào xảy ra khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân nhà. Marco Asensio lập cú đúp, trong khi Ian Maatsen điền tên lên bảng tỷ số để hoàn tất chiến thắng tưng bừng.

Được Unai Emery tin tưởng xếp đá chính, Rashford nhanh chóng chứng minh giá trị với màn trình diễn xuất sắc. Chính anh góp phần đẩy Club Brugge vào thế khó trong hiệp một khi bị hậu vệ Kyriani Sabbe phạm lỗi, dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

Sang hiệp hai, Rashford tiếp tục tạo dấu ấn khi có pha kiến tạo giúp Asensio ghi bàn, đồng thời khuấy đảo hàng phòng ngự Brugge bằng những pha di chuyển tốc độ và kỹ thuật. Dù không ghi bàn, tiền đạo thuộc biên chế MU vẫn thi đấu cực kỳ nổi bật trên sân.

Ngoài pha kiến tạo, Rashford còn để lại dấu ấn rõ nét với những thống kê ấn tượng. Tiền đạo người Anh chạm bóng 64 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 96% (46/48 đường chuyền thành công), trong đó có 3 pha bóng nguy hiểm, nhưng tiếc không đồng đội nào tận dụng được.

Rashford ghi dấu giày trong 1 pha kiến tạo và 1 tình huống tạo cơ hội ngon ăn, đồng thời tự mình tung ra 2 cú sút, với 1 lần trúng khung thành. Rashford chỉ hoàn thành 1/5 pha rê bóng, nhưng điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương.

Rashford còn thể hiện sự quyết liệt khi thắng 3/7 pha tranh chấp tay đôi, đồng thời hỗ trợ phòng ngự với 2 pha phá bóng và 1 tình huống tắc bóng. Màn trình diễn xuất sắc giúp Rashford lấy lại sự tự tin, qua đó hòa nhập tốt trong màu áo Aston Villa.

Dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, Villa trở thành một đội bóng đáng gờm tại Champions League, và với phong độ thăng hoa của Rashford, đại diện nước Anh hoàn toàn có thể kỳ vọng tiến sâu hơn nữa tại giải đấu danh giá này.

