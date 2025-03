MU phải trả tiền để Rashford ra đi

Tiền đạo 27 tuổi hiện khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, sau khi bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch vì tuyên bố muốn tìm kiếm "thử thách mới". Kể từ khi gia nhập Villa vào tháng 1, Rashford có 5 lần ra sân ở Premier League nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Hè 2023, Rashford ký hợp đồng mới siêu khủng với MU, hưởng mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần và kéo dài đến năm 2028. Theo Daily Mail, nếu quyết định bán Rashford cho Aston Villa, "Quỷ đỏ" có thể chỉ thu về 20 triệu bảng, con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Villa có điều khoản mua đứt Rashford với giá 40 triệu bảng, nhưng đội bóng của HLV Unai Emery "khó có khả năng" đáp ứng mức lương hiện tại của cầu thủ người Anh. Điều này đồng nghĩa MU phải trả phần lương còn lại trong hợp đồng của Rashford nếu anh rời CLB sớm, ước tính khoảng 20 triệu bảng.

Sir Jim Ratcliffe vừa tiết lộ tình hình tài chính đáng báo động của đội bóng. Đồng sở hữu "Quỷ đỏ" xác nhận ngân sách mua sắm trong mùa hè sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc CLB bán được ai. Do đó, MU sẽ tiếp tục mạnh tay đẩy đi những cầu thủ hưởng lương cao nhưng không có đóng góp nhiều cho đội như Rashford.

Từng được xem là tương lai của đội bóng, nhưng Rashford dường như không còn chỗ đứng tại sân Old Trafford. Dù vẫn còn tiềm năng, việc anh tiếp tục gắn bó với MU không còn là phương án tối ưu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.