Kiệt tác sân Old Trafford mới

Bản thiết kế sân mới của MU sở hữu không gian khán đài rộng lớn 100.000 chỗ ngồi, gồm 3 tòa tháp, một quảng trường trung tâm và hứa hẹn thiết lập kỷ lục về tốc độ xây dựng.

Bản phác thảo sân Old Traffrod mới của MU với 3 tòa tháp khổng lồ.

Manchester United lên kế hoạch xây dựng sân Old Trafford hoàn toàn mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi dưới một mái che khổng lồ, tạo nên một "thành phố bóng đá của tương lai". Dự án này bao gồm một quảng trường trung tâm rộng gấp đôi Trafalgar Square ở London, qua đó tạo nên con đường kiểu "Wembley Way" dẫn vào sân và hàng loạt tiện ích hiện đại.

Sir Jim Ratcliffe cam kết biến Old Trafford mới thành "sân vận động bóng đá vĩ đại nhất thế giới". Theo tiết lộ từ Daily Mail, bản thiết kế đầy tham vọng được thực hiện bởi kiến trúc sư huyền thoại Lord Norman Foster và đặc biệt phù hợp với khí hậu "ẩm ướt" đặc trưng của thành phố Manchester.

Điểm nhấn của sân là 3 tòa tháp khổng lồ, lấy cảm hứng từ cây đinh ba trong biểu tượng của "Quỷ đỏ", đóng vai trò như trụ cột nâng đỡ mái che bằng kính và thép. Thiết kế không chỉ giúp bảo vệ cổ động viên khỏi mưa gió, mà còn tạo ra không gian kín lớn nhất thế giới.

Sân mới còn có màn hình LED khổng lồ bao quanh, bảo tàng 3 tầng trưng bày lịch sử hào hùng của nửa đỏ thành Manchester, cũng như làng bóng đá bên kênh đào với nhà hàng và khu vui chơi dành cho fan.

Bản vẽ cho thấy sân Old Trafford mới sẽ được dời lùi về phía sau so với vị trí hiện tại, vốn gắn bó với MU hơn một thế kỷ và trở thành biểu tượng huyền thoại của đội bóng.

Đáng chú ý, MU dự kiến hoàn thành sân trong 5 năm, một mốc thời gian đầy tham vọng. Lord Foster khẳng định thiết kế sẽ giúp người hâm mộ có trải nghiệm ở gần với mặt sân hơn bao giờ hết, đồng thời tối ưu âm thanh để khuếch đại tiếng hò reo của CĐV.

Sân vận động mới sẽ được đẩy lùi về phía sau so với vị trí Old Trafford hiện tại, tận dụng bãi đỗ xe và khu vực nhà ga cũ phía Stretford End. Trong đó, một con đường rợp bóng cây sẽ nối từ tượng Holy Trinity (bộ 3 huyền thoại - PV) đến lối vào sân, mang dáng dấp Wembley Way.

Ở một bên hông, sân sẽ vươn ra kênh đào, với hệ thống cầu có mái che để CĐV dễ dàng di chuyển vào bên trong. Một trong 3 tòa tháp sẽ có đài quan sát lơ lửng trên không, dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.

Các khán đài bên hông sân sẽ được thiết kế 3 tầng, tích hợp nhiều khu vực VIP. Riêng Stretford End - nơi nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của fan "Quỷ đỏ", sẽ được mở rộng thành hai tầng, tạo ra bầu không khí sôi động và bùng nổ nhất có thể.

Tỷ phú người Anh khẳng định sân vận động mới sẽ giữ vững linh hồn của Old Trafford, nhưng đồng thời mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người hâm mộ. Nếu dự án thành công, đây sẽ là sân vận động lớn và hiện đại nhất nước Anh, một biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

