Thông điệp mâu thuẫn làm tổn hại hình ảnh Israel tại Mỹ

Những phát ngôn thiếu nhất quán từ chính quyền ông Trump trong cuộc chiến Iran vô tình khiến hình ảnh của Israel tại Mỹ tiếp tục suy yếu trong bối cảnh vốn đã nhạy cảm.

Trong lúc xung đột giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran bước sang tuần thứ tư, không chỉ cục diện quân sự mà cả mặt trận dư luận tại xứ cờ hoa cũng trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh công chúng Mỹ ngày càng hoài nghi về tính chính đáng của cuộc chiến, các thông điệp từ Nhà Trắng lại thiếu nhất quán, làm dấy lên những tranh luận sâu rộng về vai trò của Israel.

Các khảo sát dư luận gần đây cho thấy mức độ ủng hộ Israel tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Lần đầu tiên, đa số người Mỹ không còn bày tỏ sự đồng cảm với Israel nhiều hơn so với Palestine, tạo ra một nền tảng dư luận dễ bị tác động bởi các thông tin gây tranh cãi, theo CNN.

Hiệu ứng ngược từ thông điệp chính trị

Một trong những chủ đề gây tranh cãi nổi bật là cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xây dựng lập luận cho cuộc chiến. Ngoại trưởng Marco Rubio từng mô tả Iran là "mối đe dọa cận kề" nhưng cách giải thích của ông lại dựa trên giả định rằng Israel tấn công trước và Iran sẽ đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

Cách lập luận này nhanh chóng gây làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, bởi nó tạo cảm giác rằng Washington không hoàn toàn chủ động mà đang bị cuốn theo hành động của đồng minh. Điều này khiến một bộ phận dư luận đặt câu hỏi liệu Mỹ có đang bị "kéo vào" cuộc chiến hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Trước phản ứng tiêu cực, chính quyền ông Trump đã nhanh chóng từ bỏ cách tiếp cận này. Tuy nhiên, tác động của nó đối với nhận thức công chúng đã kịp lan rộng, đặc biệt trong bối cảnh các thuyết âm mưu liên quan đến Israel đang gia tăng trong một bộ phận cử tri.

Sự thiếu nhất quán trong thông điệp càng trở nên rõ rệt khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "không hề biết trước" về một số cuộc tấn công lớn của Israel nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran. Tuyên bố này sau đó bị CNN bác bỏ, cho rằng hai bên đã có sự phối hợp.

Dù nhằm phục vụ mục tiêu chính trị trong nước, phát biểu này của ông Trump lại vô tình củng cố nhận thức rằng Israel đang hành động độc lập và là bên thúc đẩy leo thang xung đột. Điều này khiến hình ảnh của Israel trong mắt công chúng Mỹ trở nên tiêu cực hơn.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ lại không đưa ra được câu trả lời rõ ràng khi được hỏi về mức độ đồng bộ giữa mục tiêu của Washington và Tel Aviv. Sự lúng túng này càng làm dấy lên nghi ngờ về chiến lược chung của hai đồng minh.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về việc Israel tiến hành các cuộc tấn công mà Mỹ dường như không kiểm soát, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chỉ phát biểu chung chung: "Chúng tôi nắm quyền chủ động. Chúng tôi có các mục tiêu rõ ràng". Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc không giải thích cụ thể sự khác biệt giữa hai bên.

Áp lực từ nội bộ chính trị Mỹ

Bên cạnh yếu tố đối ngoại, những rạn nứt trong nội bộ chính trị Mỹ cũng góp phần làm phức tạp tình hình. Việc một quan chức cấp cao như Giám đốc Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent từ chức và công khai chỉ trích cuộc chiến đã tạo ra làn sóng tranh luận mới.

Trong thư từ chức, ông Kent cáo buộc rằng cuộc chiến là hệ quả của "áp lực từ Israel và các nhóm vận động hành lang quyền lực của nước này". Ông còn liên hệ Israel với nhiều xung đột khác, đồng thời lặp lại một số luận điểm mang tính suy đoán.

Dù bị nhiều nhân vật trong giới bảo thủ chỉ trích, các phát biểu của ông Kent vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, bởi ông từng được chính quyền bổ nhiệm vào vị trí quan trọng. Điều này khiến các quan điểm của ông dễ dàng lan truyền trong không gian truyền thông.

Cựu Giám đốc Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent. Ảnh: Reuters.

Sự kiện này phản ánh một thực tế rằng trong lòng cử tri cánh hữu Mỹ, sự ủng hộ dành cho Israel không còn đồng nhất như trước. Những tranh cãi xoay quanh vấn đề bài Do Thái và vai trò của Israel trong chính sách đối ngoại đang ngày càng trở nên gay gắt.

Trong bối cảnh đó, các phát ngôn thiếu nhất quán từ chính quyền lại vô tình tiếp thêm "nhiên liệu" cho những luận điệu chỉ trích Israel. Thay vì củng cố hình ảnh đồng minh, các thông điệp này lại làm gia tăng sự hoài nghi.

Một số nhà phân tích cho rằng đây là hệ quả của việc thiếu một chiến lược truyền thông rõ ràng. Khi các lý do cho cuộc chiến liên tục thay đổi, công chúng khó có thể xác định đâu là mục tiêu thực sự của Mỹ.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền mà còn đặt Israel vào vị thế bị chỉ trích nhiều hơn, đặc biệt trong các cuộc tranh luận chính trị nội bộ tại Mỹ.

Thử thách dài hạn cho quan hệ Mỹ-Israel

Trong bối cảnh hình ảnh Israel bị lung lay dữ dội ở Mỹ, phía Tel Aviv đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói: "Cáo buộc rằng chúng tôi lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến không chỉ sai sự thật mà còn hoàn toàn vô lý".

Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel hành động dựa trên lợi ích an ninh của mình, đồng thời phủ nhận việc gây áp lực lên Washington. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa đủ để xóa bỏ những nghi ngờ đang lan rộng trong dư luận Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump cũng tìm cách cân bằng thông điệp khi khẳng định Mỹ và Israel "phối hợp" nhưng "độc lập".

"Đôi khi họ (Israel) sẽ làm điều gì đó, và nếu tôi không thích, thì chúng tôi sẽ không tiếp tục như vậy nữa", người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Dẫu vậy, cách diễn đạt này lại càng làm nổi bật sự thiếu rõ ràng trong mối quan hệ chỉ huy và phối hợp giữa hai bên, làm dấy lên câu hỏi liệu Washington có thực sự kiểm soát được diễn biến của cuộc chiến hay không.

Các chuyên gia nhận định rằng nếu tình trạng này kéo dài, hệ lụy không chỉ dừng lại ở ngắn hạn. Hình ảnh của Israel tại Mỹ có thể tiếp tục suy giảm, đặc biệt trong thế hệ cử tri trẻ vốn đã có xu hướng hoài nghi.

Đồng thời, quan hệ Mỹ-Israel cũng đứng trước nguy cơ bị tái định hình, khi các lợi ích chiến lược không còn được nhìn nhận là hoàn toàn đồng nhất. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách hai nước phối hợp trong các cuộc khủng hoảng tương lai.

Trong dài hạn, cuộc chiến Iran không chỉ là phép thử về năng lực quân sự mà còn là bài kiểm tra đối với khả năng duy trì niềm tin của công chúng và sự gắn kết giữa các đồng minh. Khi thông điệp chính trị không theo kịp thực tế chiến trường, những hệ lụy về uy tín và quan hệ quốc tế có thể còn kéo dài sau khi xung đột kết thúc.