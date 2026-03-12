Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hình ảnh đầu tiên về thông điệp của lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei đã được công bố, trong đó lộ nét chữ viết tay của ông.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu các đảo thuộc chủ quyền nước này bị tấn công.

Israel không kích UAV vào chốt IRGC ở Tehran khiến ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” thiệt mạng.

Iran dội UAV và tên lửa khắp vùng Vịnh vào rạng sáng 12/3.

Iran đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel là "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc về việc không bị gây hấn trong tương lai".

CENTCOM tung video phá hủy máy bay quân sự Iran Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các đòn không kích đánh trúng ba máy bay quân sự Iran tại sân bay Kerman, gồm cả máy bay vận tải Il-76 và hai mẫu do Mỹ sản xuất.

Bức ảnh do kênh Telegram chính thức của ông đăng tải cho thấy danh sách các lãnh tụ tối cao của Iran, gồm Mojtaba Khamenei, người tiền nhiệm là cha ông Ali Khamenei và lãnh tụ đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo, Ruhollah Khomeini.

Một tin nhắn được đăng tải trên Telegram có nội dung "Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung". Ảnh: Telegram/Lãnh đạo tối cao của Iran.

Bên dưới danh sách là dòng chữ ngắn viết tay: “Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung”. Cụm từ này thường được dùng ở phần mở đầu của hầu hết các chương trong kinh Quran, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho một khởi đầu mới.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Khamenei đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, đồng thời cho biết Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa để gây áp lực lên các kẻ thù của Iran.

Đại giáo chủ khẳng định rằng Iran tin tưởng vào tình hữu nghị với các nước láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ, đồng thời sẽ tiếp tục các cuộc tấn công này.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết: “Thông điệp đầu tiên của Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, lãnh đạo tối cao của Cách mạng Hồi giáo, sẽ được phát đi trong ít phút nữa”, kênh này cho biết.

Theo thông tin được công bố, bài phát biểu sẽ đề cập tới lãnh tụ cách mạng đã tử vì đạo Ali Khamenei, đồng thời nêu rõ vai trò và trách nhiệm của người dân, lực lượng vũ trang, các cơ quan điều hành, “mặt trận kháng chiến” cũng như các quốc gia trong khu vực trước bối cảnh xung đột hiện nay.

Thông điệp được đưa ra sau khi Tehran cho biết lãnh tụ mới đã bị thương trong một cuộc không kích ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, song hiện “vẫn an toàn và ổn định”.

Iran dọa biến vịnh Ba Tư thành 'biển máu' nếu các đảo bị tấn công

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tuyên bố mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế của Tehran.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ các đảo của Iran sẽ khiến mọi sự kiềm chế sụp đổ”, ông viết, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đến mức biến vịnh Ba Tư thành “biển máu của những kẻ xâm lược”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC cũng thừa nhận đã tấn công tàu chở hàng Safesea Vishnu vào rạng sáng gần thành phố cảng Basra của Iraq, cho rằng con tàu đã phớt lờ các cảnh báo từ phía Tehran.

Theo thông tin từ Đại sứ quán India tại Baghdad, con tàu thuộc sở hữu của Mỹ và treo cờ Marshall Islands. Vụ tấn công khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng, trong khi 15 thành viên thủy thủ đoàn khác đã được sơ tán an toàn.

Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại cảng ở Oman Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.

Không quân Israel đánh sập hơn 250 UAV Iran

Quân đội Israel cho biết đã phá hủy hơn 250 máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiêu diệt nhiều binh sĩ và chỉ huy thuộc lực lượng vận hành UAV của Tehran trong các đợt không kích gần đây.

Israel đánh sập nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiến dịch những ngày qua đã mở rộng quy mô nhằm vào năng lực máy bay không người lái của Iran.

Trong một đợt tấn công, Không quân Israel phát hiện các binh sĩ Iran đang chuẩn bị phóng UAV về phía Israel. Chỉ ít phút sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này đã tiến hành không kích, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ, qua đó ngăn chặn kế hoạch tấn công.

"Cho đến nay, Không quân đã tấn công hơn 250 máy bay không người lái, bệ phóng và hàng chục địa điểm phóng. Ngoài ra, nhiều chỉ huy và binh lính trong lực lượng máy bay không người lái chịu trách nhiệm cho nhiều vụ phóng hướng tới Nhà nước Israel đã bị tiêu diệt", IDF cho biết trong một tuyên bố. Quân đội Israel cũng công bố đoạn video ghi lại một số đợt không kích trong chiến dịch này.

Iran cáo buộc EU "đồng lõa" trong các cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Iran lên án Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc khối này tiếp tay cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho rằng thái độ của châu Âu đối với cuộc chiến thực chất là sự ủng hộ dành cho các đợt tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Baghaei khẳng định: “Sự thờ ơ và mặc nhận của EU trước những hành vi xâm lược và tàn bạo của Mỹ - Israel không khác gì sự đồng lõa”, theo Al Jazeera.

Mỹ chưa sẵn sàng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Washington chưa sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, trọng tâm trước mắt của quân đội là các hoạt động nhắm vào năng lực tấn công của Iran.

"Việc đó sẽ diễn ra tương đối sớm nhưng không thể thực hiện ngay lúc này", ông Wright phát biểu trên CNBC. "Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng. Tất cả khí tài quân sự của chúng tôi đang tập trung vào việc tiêu diệt khả năng tấn công của Iran".

Ông Wright cho biết Hải quân có thể sẵn sàng bắt đầu các hoạt động hộ tống vào cuối tháng này, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức quốc phòng.

Tập đoàn Nga kiên định với dự án hạt nhân giữa tâm bão chiến tranh Iran

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Iran bất chấp xung đột và duy trì cam kết xây dựng thêm hai tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr Nuclear Power Plant.

Theo người đứng đầu Rosatom, Alexei Likhachev, tập đoàn này trước đó đã sơ tán một phần nhân sự và tạm dừng thi công sau khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tuy nhiên hiện khoảng 450 nhân viên Rosatom vẫn ở lại công trường, trong khi 150 người đã trở về Nga qua Armenia trong tuần này. Ông Likhachev nhấn mạnh việc xây dựng tổ máy số 2 và số 3 tại Bushehr vẫn là ưu tiên của tập đoàn, đồng thời cho rằng “đây không phải là thời điểm để rút lui”.

Theo thỏa thuận song phương giữa Nga và Iran, hai bên có thể xây dựng tối đa tám tổ máy điện hạt nhân, trong đó bốn tổ máy đặt tại Bushehr.

UAV Israel tấn công chốt IRGC, 10 người thiệt mạng

Các máy bay không người lái của Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các chốt kiểm soát của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và dân quân Basij tại thủ đô Tehran, theo truyền thông nhà nước Iran.

Hãng tin bán chính thức Fars cho biết ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” đã thiệt mạng trong các đòn tấn công bằng UAV này.

Các chốt kiểm soát nói trên được bố trí rải rác khắp Tehran và do IRGC cùng lực lượng Basij quản lý. Basij là lực lượng bán quân sự tình nguyện, thường được giao nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội, thực thi các chuẩn mực Hồi giáo và hỗ trợ chính quyền trong kiểm soát an ninh nội địa.

Lực lượng này chủ yếu tuyển mộ từ các tầng lớp bảo thủ, thu nhập thấp và mang động cơ ý thức hệ mạnh mẽ. Basij cũng thường đứng tuyến đầu trong việc trấn áp các cuộc biểu tình và bất ổn trong nước, bao gồm làn sóng biểu tình tại Iran hồi đầu năm nay.

Hiện Israel Defense Forces (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Mỹ tung video xóa sổ các cơ sở tên lửa đạn đạo và UAV Iran CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.

Chiến sự Iran làm 7,5% nguồn cung dầu toàn cầu tê liệt

Cuộc chiến liên quan Iran đang gây ra cú sốc lớn chưa từng có đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 7,5% nguồn cung thế giới, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), theo Bloomberg.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng công bố ngày 11/3, IEA nhận định xung đột tại Trung Đông đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu toàn cầu. Trước đó một ngày, các nước thành viên của cơ quan này đã thống nhất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức giải phóng lớn nhất từ trước tới nay, nhằm ổn định thị trường.

IEA dự báo xung đột sẽ khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm khoảng 8 triệu thùng/ngày trong tháng này. Giá năng lượng tăng mạnh, các chuyến bay bị hủy và bất ổn kinh tế cũng đang kéo giảm nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống còn khoảng 640.000 thùng/ngày, thấp nhất kể từ khi cơ quan bắt đầu đưa ra dự báo cho năm nay.

Một tàu chở dầu di chuyển tại eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

IEA cho biết việc eo biển Hormuz gần như tê liệt đã buộc các nhà sản xuất tại khu vực Vùng Vịnh cắt giảm khoảng 10 triệu thùng sản lượng mỗi ngày. Dù Saudi Arabia và UAE có thể chuyển hướng một phần xuất khẩu sang các tuyến khác, sự gián đoạn vẫn gây áp lực lớn lên nguồn cung.

Cú sốc này cũng khiến IEA giảm dự báo thặng dư dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn hơn một phần ba so với dự báo trước đó.

Theo cơ quan này, việc đóng cửa eo biển Hormuz còn đe dọa khoảng 4 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu trong khu vực, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt các sản phẩm nhiên liệu như diesel và nhiên liệu hàng không.