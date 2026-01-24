Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi tái đắc cử

Trước các câu hỏi về vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn tới: Từ "tiếp nhận" sang "đóng góp", chuyển từ việc đón nhận sự giúp đỡ của quốc tế sang việc chủ động đóng góp cho cộng đồng; từ "đi sau" sang "tiên phong", chuyển từ hội nhập sâu rộng sang trạng thái hội nhập đầy đủ trên mọi phương diện.