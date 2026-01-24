Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi tái đắc cử

|
Về khâu tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể”. Theo ông, để sớm đưa các mục tiêu trong văn kiện vào cuộc sống, lần này, Đại hội XIV và Ban Chấp hành Trung ương cần khắc phục triệt để nhược điểm trong khâu tổ chức thực hiện.
|
Không chỉ biến quyết sách thành hành động, người lãnh đạo Đảng còn yêu cầu khâu tổ chức thực hiện phải đẩy nhanh tốc độ: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”. Khi cả bộ máy vận hành tăng tốc, đất nước mới có thể đạt được các mục tiêu đề ra.
|
Tổng Bí thư yêu cầu trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trong đó, “tinh thần kiên định” có cốt lõi là “luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm”.
|
Tinh thần "đổi mới" là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.
|
Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, Tổng Bí thư một lần nữa quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, yêu cầu giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân là cội nguồn của sức mạnh, là cái gốc của thắng lợi, là tài sản quý báu của Đảng.
|
Bởi “dân là gốc”, nên mọi công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị đều phải đo bằng hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh phải làm sao Nhân dân ta mỗi ngày càng thêm ấm no, hạnh phúc; quyết sách nào được thực hiện cũng phải trở thành niềm tự hào của Nhân dân.
|
Người lãnh đạo Đảng khẳng định sự quan trọng của việc hành động khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn, làm đến nơi đến chốn ngay từ thời điểm mở đầu nhiệm kỳ. Theo ông, đây là thời điểm mang tính chất quyết định, có tác động to lớn tới tính hiệu quả của toàn bộ nhiệm kỳ.
|
Tinh thần hành động khẩn trương cần được cụ thể hoá thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống. “Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chủ động chuyển từ ‘nhận thức đúng’ thành ‘tổ chức triển khai có hiệu quả’; từ ‘quyết tâm cao’ thành ‘kết quả rõ’; kết hợp ‘chỉ đạo, điều hành’ với ‘kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm’”, Tổng Bí thư nói.
|
Đại hội XIV cũng nhận sự quan tâm lớn từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế. Trên trường quốc tế, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên định và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tổng kết: sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Điều này thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước.
|
Trước thời cơ lớn của đất nước sắp tới, Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển, Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
|
Sau phiên Bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ thêm nhiều nội dung về tầm nhìn phát triển đất nước trong phiên Họp báo quốc tế. Ông khẳng định yêu cầu mới của đất nước, của bối cảnh hiện nay đòi hỏi tư duy, cách làm mới. "Chúng tôi đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm nay, Đại hội có nội dung tổng kết quá trình này. Đảng muốn duy trì vai trò lãnh đạo cũng như mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới", Tổng Bí thư nói.
|
Tổng Bí thư lưu ý rằng: Nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số. "Phải phát triển hai con số thì mới đạt được những mục tiêu đề ra", Tổng Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu "phải thay đổi mô hình tăng trưởng".
|
Trước các câu hỏi về vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn tới: Từ "tiếp nhận" sang "đóng góp", chuyển từ việc đón nhận sự giúp đỡ của quốc tế sang việc chủ động đóng góp cho cộng đồng; từ "đi sau" sang "tiên phong", chuyển từ hội nhập sâu rộng sang trạng thái hội nhập đầy đủ trên mọi phương diện.
|
Tổng Bí thư đánh giá sau 40 năm đổi mới, tiềm lực Việt Nam đã thay đổi. Việt Nam đủ vị thế, uy tín tham gia vào giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước và tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu. "Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa làm trung gian, cầu nối để kiến tạo hòa bình", Tổng Bí thư nói.
Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.