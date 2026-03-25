Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thông cáo về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị TW 2 khóa XIV

  • Thứ tư, 25/3/2026 18:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban Chấp hành TW Đảng kêu gọi phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TW 2, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

1. Sáng ngày 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba tại Hội trường.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau:

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030.

(2) Về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương từ đầu kỳ họp đến nay.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đóng góp ý kiến.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

27:1618 hôm qua

https://www.vietnamplus.vn/thong-cao-bao-chi-ve-ngay-lam-viec-thu-ba-va-be-mac-hoi-nghi-tw-2-khoa-xiv-post1100989.vnp

Vietnam+

Hội nghị Trung ương Tô Lâm Hội nghị Trung ương Trung ương Đảng Hội nghị lần hai Tổng Bí thư Tô Lâm

    Đọc tiếp

    Mien Trung sap nang nong 38 do hinh anh

    Miền Trung sắp nắng nóng 38 độ

    57 phút trước 19:10 25/3/2026

    0

    Khu vực Thanh Hóa đến Huế, nơi được mệnh danh "chảo lửa" của cả nước, sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong các ngày từ 30/3-2/4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý