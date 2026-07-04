Thời tiết ngày 5/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa to, nhiều nơi có mưa dông

Ngày 5/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30-32 độ C. Khu vực Bắc Bộ, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 4 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250mm, một số nơi có thể vượt 400mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; Trong chiều tối và đêm 4/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80mm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 5/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa to, nhiều nơi có mưa dông. Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 4, ngày 5/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Gió nam cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị). Gió nam đến tây tam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.