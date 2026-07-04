Ảnh hưởng sớm từ bão số 1, Hải Phòng, Quảng Ninh xuất hiện gió giật tới cấp 9

Sáng 4/7, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) chịu ảnh hưởng sớm từ bão số 1 có gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, chưa ghi nhận thiệt hại.

Sáng 4/7, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, ông Đào Minh Đông - Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ - cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Maysak), lúc 9 - 10h sáng nay, khu vực Bạch Long Vĩ đã có gió Tây Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, trời mưa nhỏ, mưa vừa, chưa có thiệt hại nào.

Trước đó, lực lượng chức năng Đặc khu đã kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn 136 phương tiện hoạt động trên vùng biển vào tránh trú tại âu cảng Bạch Long Vĩ đảm bảo an toàn, không còn phương tiện tàu cá hoạt động trên biển.

Người dân gia cố, di chuyển vật dụng trước khi bão số 1 đổ bộ.

Thực hiện Công điện số 5 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, các lực lượng chức năng đã chủ động, tích cực triển khai phương án phòng chống bão trên đảo và vùng biển quanh đảo.

Đồng thời, chính quyền tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của Ban quản lý Cảng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ về thông tin bão số 1 để Nhân dân, ngư dân phòng tránh.

Chính quyền Đặc khu huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão; rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men dự trữ phục vụ phòng, chống bão; Tổ chức quan sát, nắm tình hình và kiểm đếm thường xuyên tàu thuyền hoạt động trên biển và neo đậu trong âu cảng.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ thông tin, tuyên truyền cho ngư dân trên biển về đường đi, hướng đi của bão và kêu gọi các phương tiện còn đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ cũng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các hộ dân tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, cây trồng, rau màu; sẵn sàng phương án di dân ra khỏi khu vực xung yếu để tránh trú bão trong trường hợp bão lớn đổ bộ vào đảo.

Trong những giờ tới, UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ giao các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thông báo cho các chủ phương tiện và ngư dân trong âu cảng biết để chủ động ứng phó.

Trong khi đó tại Quảng Ninh, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 4/7, ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô, cho biết đang đi kiểm tra thực địa thêm lần nữa.

Tình hình thời tiết tại đặc khu này từ khoảng 9h đã bắt đầu có mưa lớn, gió khoảng cấp 6, giật cấp 8. Tuy nhiên, tại đặc khu chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão gây ra.

Theo ông Hà, các hoạt động ứng phó bão số 1 vẫn được lực lượng chức năng duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Du khách được bố trí di chuyển khỏi đảo Cô Tô chiều 3/7.

Theo báo cáo nhanh của UBND Đặc khu Cô Tô, hiện nay, toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã vào nơi tránh trú an toàn; 45 nhà yếu được chằng chống, gia cố để hạn chế thiệt hại do gió bão.

Trên địa bàn hiện còn 2.845 khách du lịch, trong đó có 14 khách quốc tế, đang được các lực lượng chức năng thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hiện địa phương này duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, theo dõi sát diễn biến của bão, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa và chiều nay, bão số 1 sẽ đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh, gây mưa lớn kéo dài và gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 tại Đặc khu Cô Tô.

Các khu vực khác của Quảng Ninh như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái… chưa ghi nhận mưa lớn, thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ.





Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.