Không chủ quan với bão số 1 đầu mùa

Chiều nay (3/7), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão số 1 (bão MAYSAK) đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Dự báo, sáng mai (4/7), bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến, bão đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong sáng ngày 5/7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về các kịch bản đổ bộ của bão số 1 MAYSAK. Ảnh: Kiều Tâm/Công an nhân dân.

Ông Khiêm cho biết, kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

“Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm, tuy nhiên Vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, về tình hình hồ chứa, đê điều, hiện có hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố hạ du đề nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du. Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà đang thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ từ 3,0-5,2m.

Hướng đi của bão số 1 chiều nay (3/7). Ảnh: NCHMF.

Đối với hồ chứa thủy lợi, khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.495 hồ chứa thủy lợi; dung tích hiện tại đạt từ 55-89% dung tích thiết kế; 3 hồ đang xả tràn. Khu vực Đông Bắc Bộ hiện có 77 hồ hư hỏng, xuống cấp và 21 hồ chứa đang thi công. Các địa phương đang triển khai phương án đảm bảo an toàn.

Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10, triều 5%; còn tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu.

Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 140.711 ha (22.643 ha nuôi tôm nước lợ, 13.060 ha nuôi nhuyễn thể, 105.008 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 29.066 lồng bè; 3.251 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bên cạnh bão số 1 đang ảnh hưởng đến nước ta, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đang hình thành một cơn bão rất mạnh, dự báo có cường độ vượt cả bão Yagi.

Dù hiện nay cơn bão này được dự báo hướng về Đài Loan (Trung Quốc) và chưa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi sát diễn biến.

Ông Hiệp đặc biệt lưu ý ba đặc điểm đáng quan tâm của bão số 1. Thứ nhất, đây là cơn bão đầu mùa, cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn. Chính điều này dễ dẫn đến tâm lý chủ quan của chính quyền địa phương và người dân.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tại cuộc họp.

Thứ hai, bão ảnh hưởng đúng vào dịp cuối tuần - thời điểm lượng khách du lịch tại các địa phương ven biển tăng cao. Vì vậy, các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý hoạt động du lịch, chủ động cấm biển, kiểm soát tàu thuyền và tổ chức sơ tán du khách khi cần thiết. Thứ ba, mặc dù cường độ bão không lớn nhưng nguy cơ dông, lốc trong hoàn lưu bão rất đáng lo ngại.

Để chủ động ứng phó, Thứ trưởng giao Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, cập nhật đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo theo đúng quy định; đồng thời mở rộng kênh truyền thông để thông tin đến người dân nhanh nhất.

Đối với Bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Bộ Công an phối hợp các địa phương tổ chức sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm. Ngành giao thông vận tải tăng cường kiểm soát hoạt động của tàu, thuyền, đặc biệt là tàu du lịch và tàu vận tải lớn.

Đối với các địa phương, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục kêu gọi, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là đội tàu du lịch tại Quảng Ninh và Hải Phòng; duy trì lệnh cấm biển cho đến khi bão tan hoàn toàn.

Trên đất liền, các địa phương ven biển cần chủ động rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê biển, đê cửa sông, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu đô thị và khu công nghiệp; gia cố nhà cửa, công trình, hệ thống điện, viễn thông, đồng thời khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; tăng cường thông tin, cảnh báo về diễn biến thiên tai.