Bão số 1 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, có nơi trên 500 mm

Dự báo tối mai 4/7, tâm bão số 1 Maysak có thể ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh, từ đêm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 20h ngày 3/7, bão số 1 Maysak đổ bộ lên đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 12km/h.

Dự báo đến 19h ngày 4/7, tâm bão ở ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 1. Nguồn: NCHMF.

Cụ thể, lúc 19h, vị trí tâm bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/h.

Khoảng 19h ngày 4/7, bão số 1 Maysak trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Dự báo lúc 19h ngày 5/7, bão số 1 Maysak trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 7h ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 1 sẽ tác động đến vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm 3/7 mở rộng đến vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Nguy cơ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Tại khu vực đất liền ven biển, bão số 1 sẽ tác động đến ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ chiều 4/7, các khu vực này có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Ngoài ra, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa có thể lên đến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.