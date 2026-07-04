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Xã hội

Móng Cái gió giật cấp 11, cây bật gốc, nhà tốc mái

  • Thứ bảy, 4/7/2026 21:45 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Bão số 1 áp sát khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), tốc độ gió ghi được giật cấp 11 khiến cây xanh trên nhiều tuyến phố bị bật gốc, nhà mái tôn bị tốc mái.

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Từ 17h chiều nay, mưa lớn, gió mạnh và biển động do bão số 1 đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
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Nhiều mái nhà, công trình dân sinh bị tốc mái, hư hỏng, trong khi một số cây xanh bị bật gốc, gãy đổ.
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Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương cắt tỉa, cưa dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông và duy trì giao thông thông suốt.
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Mưa lớn kèm gió giật khiến cây đổ, nhiều tuyến đường bị ách tắc cục bộ.
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Khu vực trung tâm Móng Cái 1, mái tôn của người dân bị gió hất văng xuống đường.
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Cây xanh bật gốc, hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã trực tiếp có mặt tại Móng Cái để ứng trực bão. Ông Công yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, kiểm tra hệ thống đê điều, khu dân cư, khu nuôi trồng thủy sản, các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn về điện và sẵn sàng khắc phục hậu quả ngay khi bão đi qua.
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Hiện địa phương vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người, mọi công tác vẫn tập trung ứng phó bão đổ bộ.

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https://tienphong.vn/mong-cai-gio-giat-cap-11-cay-bat-goc-nha-toc-mai-post1856960.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

bão số 1 Quảng Ninh Móng Cái gió mạnh mưa lớn cây bật gốc nhà tốc mái

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