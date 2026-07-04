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Xã hội

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

  • Thứ bảy, 4/7/2026 16:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 15h hôm nay 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 ở Bạch Long Vĩ; Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

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Ông Mai Văn Khiêm thông tin về tác động của bão số 1 Maysak.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ thời điểm này đến khoảng 21-22h ngày 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão.

Thời gian gió mạnh nhất khả năng duy trì lâu, trong khoảng từ 15h đến 21h. Gió ven biển mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Cũng theo ông Khiêm, hiện nay mưa bắt đầu nặng hạt dần. Mưa lớn tập trung nhiều nhất tập trung từ tối và đêm nay đến sáng mai 5/7 với lượng mưa được dự báo rất lớn. Lượng mưa phổ biến ở Đông Bắc Bộ dao động 150-250mm, cục bộ trên 450mm

Các địa phương miền núi và trung du cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, bởi đây có thể là loại hình thiên tai gây rủi ro lớn nhất trong 1-2 ngày tới.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương và người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh trú của chính quyền địa phương

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang xuất hiện và gây mưa ở một số nơi thuộc khu vực này như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, phường Đại Mỗ, phường Hà Đông.

Trong những giờ tới, vùng mây này khả năng phát triển và mở rộng thêm, gây mưa rào và dông cho các phường, xã trên, sau đó lan sang các phường, xã khác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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https://vtcnews.vn/bao-so-1-cach-quang-ninh-90km-chuyen-gia-du-bao-thoi-diem-gio-manh-mua-to-nhat-ar1027358.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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