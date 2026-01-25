Thời tiết ngày 25/1: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, mưa phùn và sương mù

Ngày 25/1, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết cả nước. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nguy cơ băng giá. Trung Bộ mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm một số khu vực xuất hiện sương mù; riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi, riêng đêm 24/1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Trời rét đậm, rét hại, nhiều người lao động nhóm lửa, dựng bạt và quây kín chỗ trú tạm để sưởi ấm. Ảnh: Trần Hiền - Đinh Hà.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/1

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độNhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ.Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ.Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; phía Nam 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 31-33 độ, miền Tây 29-31 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.