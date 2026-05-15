Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo dự báo, ngày và đêm 15/5, nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/5, nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C.

Trong khi đó, chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Ảnh: Vietnam+.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa: phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-29 độ C, cao nhất 36-38 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong...

Cùng đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.