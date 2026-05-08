Nam Bộ nắng nóng, miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh

Sáng sớm nay (8/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, dự báo hôm nay tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối qua đến sáng sớm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp do không khí lạnh.

Lượng mưa tính từ 19h tối 7/5 đến 3h00 ngày 8/5 có nơi trên 100 mm như Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 127,8 mm, Bất Bạt (Hà Nội) 127,4 m, Thanh Thủy (Phú Thọ) 125,4 mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 110,4 mm, Nậm Lành 1 (Lào Cai) 105,2 mm.

Dự báo trong sáng 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Chiều nay, trời nhiều mây, mưa giảm.

Ngày 8/5, ở Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay sáng nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay cũng giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá - Hà Tĩnh từ 27-30 độ, Quảng Trị đến Huế từ 31-33 độ.

Dự báo khoảng ngày 10/5, thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, Thanh Hóa - Huế, riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa xuất hiện từ đêm 9/5, trời mát kéo dài.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP.HCM ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo khoảng ngày 10-12/5, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.