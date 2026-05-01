Mùa mưa bắt đầu ở miền Tây

Liên tục trong những ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa lớn từ 50-70mm.

Tuy vậy, mưa trên diện rộng ở nhiều nơi đã góp phần giảm nhiệt nắng nóng và hạn hán mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Tại địa bàn thành phố Cần Thơ, Cà Mau trong ngày 6/5 nhiều nơi đã mưa lớn làm không khí dịu mát và giúp cho hàng nghìn ha lúa, hoa màu và cây ăn trái giảm cơn hạn, khát sau nhiều tháng nắng nóng khô hạn không có mưa. Tại địa bàn các xã Ngã Năm (Cần Thơ), Hồng Dân, Phước Long, Tân Thành (Cà Mau) trong buổi trưa và chiều cùng ngày 6/5 đã có mưa lớn cục bộ, dọc tuyến đường quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp (từ địa bàn thành phố Cần Thơ qua tỉnh Cà Mau, nhiều khu ruộng nứt nẻ trong mấy ngày trước nay nước mưa lấp xấp mặt ruộng.

Một hô dân ven tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp cho biết, rất may mấy ngày trước gia đình đã thu hoạch thửa ruộng hơn 2 ha xong nếu chậm vài ngày thì mưa xuống, việc thu hoạch khó khăn mà giá lúa cũng bị ảnh hưởng giảm xuống nhiều.

Mặc dù mưa đã trải đều ở nhiều địa bàn trong khu vực nhưng bên cạnh thời tiết dịu mát, cung cấp nguồn nước, giảm việc đồng áng cho người trồng trọt nhưng với những hộ nuôi thủy sản và làm muối vùng ven biển tại Cà Mau, mưa cũng gây bất lợi do ảnh hưởng đến môi trường nước, khai thác, thu hoạch khó khăn...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong tuần đầu tháng 5, Nam Bộ chịu tác động chính của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây ở tầng thấp, kết hợp với rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Do đó, các tỉnh Nam Bộ phổ biến trạng thái ngày nắng xen kẽ nhiều mây và có mưa thường xuyên nhất là từ chiều và tối, mây đối lưu phát triển mạnh hơn khiến khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác gia tăng. Một số nơi có thể xảy ra dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh.

Tại Cà Mau, trước biến động của tình hình thời tiết bất thường trong thời điểm giao mùa, mới đây, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau đã ban hành Phương án ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt và nước dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.

Theo Phương án, dự báo Cà Mau là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, với hệ thống sông ngòi dày đặc, ba mặt giáp biển và nhiều khu vực ven biển, vùng nuôi trồng thủy sản có nguy cơ cao bị tác động bởi thiên tai. Trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn, lốc, sét, triều cường, ngập lụt và nước dâng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Để chủ động ứng phó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị triển khai phương châm “04 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; các sở, ngành, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát khu vực xung yếu; chủ động phương án di dời dân, bảo vệ sản xuất, công trình hạ tầng, đê điều và các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, giảm thiểu tác động và thiệt hại cho nhân dân do thiên tai mưa úng, sạt lở gây ra...