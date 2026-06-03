Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 3/6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: VGP.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng ra mắt tại hội nghị. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2026 và cả nhiệm kỳ; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, trong gần 2 tháng vừa qua, ngay sau khi có các Quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, bầu và phê chuẩn của Quốc hội, bổ nhiệm của Chủ tịch nước, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, các Đảng ủy bộ, cơ quan trực thuộc đã bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khoa học, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ Bộ, cơ quan đã xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Đề án được giao năm 2026, cơ bản đáp ứng chất lượng, tiến độ; tham mưu trình, tham gia ý kiến theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội về các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, báo cáo, chương trình, luật, pháp lệnh...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các cơ quan trong thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc quan trọng nhưng đã nỗ lực, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong toàn Đảng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Đổi mới mạnh mẽ, rõ quy trình, rõ trách nhiệm

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Thủ tướng nêu rõ, hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân, cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu lực, hiệu quả.

Về Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và bám sát Báo cáo kết quả kiểm tra, nhất là những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chỉ ra với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy trực thuộc để hoàn thiện, trình ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh quan điểm: Kiểm tra, giám sát phải là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng bộ hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, là yếu tố bảo đảm mọi chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn tại Đảng bộ Chính phủ.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phải đi đầu, chủ động trong công tác chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, khai thác dữ liệu liên thông, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu để bảo đảm khách quan, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng…