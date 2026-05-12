Tin mới nhất đợt nắng nóng ở cả ba miền

Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về đợt nắng nóng ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, có nơi nắng nóng gay gắt, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Tin nắng nóng mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày tới (13-14/5), nắng nóng bao trùm Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Trong đó, vùng núi phía Tây thời tiết khắc nghiệt hơn, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Độ ẩm thấp nhất trong không khí cũng chỉ khoảng 45-50%, càng khiến thời tiết oi bức, ngột ngạt.

Nam Bộ duy trì chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, trọng tâm ở miền Đông khi có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Những ngày giữa tuần, nắng nóng trải khắp từ Bắc vào Nam. Ảnh minh hoạ: Minh Quang.

Sau chuỗi ngày liên tục hứng mưa dông, nắng nóng cũng tái diễn ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, trong ngày 13/5, hình thái thời tiết này chỉ xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C. Ngày 14/5, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ không kéo dài lâu, khả năng đến khoảng 15/5; ở Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 15-16/5. Nắng nóng ở Trung Bộ xảy ra trong nhiều ngày hơn, từ khoảng 17/5 sẽ có xu hướng giảm nhiệt.

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trước khi đón nắng nóng, chiều tối và đêm nay 12/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 13/5, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội đón nắng nóng trong hai ngày, sau đó lại tái diễn chuỗi ngày mưa rào và dông.

Cụ thể, ngày 14-15/6, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35°C, thấp nhất dao động 27-28°C.

Sang ngày 16/5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 34°C, tiệm cận nắng nóng, thời tiết vẫn khó oi bức. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này không có nhiều biến động, phổ biến 27°C.

Ngày 17-18/5, mưa rào và dông tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất giảm về mức 31°C, thấp nhất 26°C. Mưa dông duy trì ở khu vực này trong ngày 19/5, tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục giảm còn 28°C, nhiệt độ thấp nhất 26°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 20-22/5), Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tăng trở lại về ngưỡng 31°C, nhiệt độ cao nhất dao động 25-26°C.

Mưa dông trong thời kỳ giao mùa nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

