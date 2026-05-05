Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

  • Thứ ba, 5/5/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm nay (5/5), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thoi tiet anh 1

Dự báo nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 5/5 cả nước có sự phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ngày nắng, nền nhiệt không quá cao, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Đáng lưu ý, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ; trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 27-30 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió đông đến đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá 30 phút, thiệt hại hơn 12 tỷ

Trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài chỉ 30 phút nhưng đã khiến gần 200 nhà dân ở xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, ngô bị hư hỏng.

17 giờ trước

Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An

Chiều 3/5, nhiều địa phương ở Nghệ An hứng mưa đá kèm dông lốc mạnh, gây tốc mái nhà, hư hỏng tài sản và dập nát hoa màu trên diện rộng.

36:2183 hôm qua

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

https://www.vietnamplus.vn/bac-bo-diu-mat-nam-bo-nang-nong-chieu-toi-mua-dong-nhieu-noi-post1108551.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thời tiết Mưa Thời tiết TP.HCM Mưa dông Nắng nóng

    Đọc tiếp

    Lai oto lang lach, tai xe bi phat 45 trieu hinh anh

    Lái ôtô lạng lách, tài xế bị phạt 45 triệu

    2 giờ trước 07:07 5/5/2026

    0

    Tài xế Nguyễn Mạnh T. bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng do lái ôtô lạng lách trên đường ở Phú Thọ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý