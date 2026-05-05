Hôm nay (5/5), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 5/5 cả nước có sự phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ngày nắng, nền nhiệt không quá cao, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Đáng lưu ý, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ; trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 27-30 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió đông đến đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.