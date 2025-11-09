Thời tiết ngày 10/11: Miền Bắc mưa rải rác, Trung - Nam Bộ nắng nóng

Trong đêm 9 và ngày 10/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rải rác, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động 21-28 độ C. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước triều tại khu vực ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao. Ghi nhận lúc 6h30 phút sáng nay (9/11), đỉnh triều tại trạm Hòn Dáu (TP Hải Phòng) đạt 4,05m - mức cao nhất trong đợt này.

Dự báo trong 24-72 giờ tới: Mực nước tại vùng ven biển Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo, đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu có thể vẫn đạt khoảng 4,05m trong những ngày tới.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, có khả năng gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông và ngoài đê bao, đặc biệt trong khung giờ từ 5-7 giờ sáng hàng ngày.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, vào chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các khu vực cảng ra vào và bãi tắm.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 9, ngày 10/11:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.