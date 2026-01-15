Thời tiết lạnh, số ca đột quỵ tăng mạnh

Thời tiết chuyển lạnh khiến số ca đột quỵ não cấp nhập viện tăng mạnh. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, lượng bệnh nhân đột quỵ ghi nhận tăng 50-100% so với các thời điểm khác trong năm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Mới đây, bác sĩ Tô Hoàng Dương, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), cho biết khi thời tiết trở lạnh và diễn biến bất thường, số ca đột quỵ não cấp nhập viện tăng đột biến 50-100% so với các thời điểm khác trong năm.

Nhờ hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện, các tình huống cấp cứu đa chuyên khoa, trong đó có đột quỵ não cấp, được triển khai nhanh chóng và đồng bộ.

Bác sĩ Dương chia sẻ hai ca đột quỵ não cấp điển hình vừa được điều trị thành công tại bệnh viện.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 70 tuổi, sống tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau đầu, giảm ý thức và liệt nửa người phải. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện, đụng dập nhu mô não và máu tụ dưới màng cứng. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới nhện do ngã, dẫn tới đụng dập nhu mô não và máu tụ dưới màng cứng, sau đó chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được thở máy qua ống nội khí quản, điều trị bảo vệ tế bào thần kinh, chống phù não, chống co thắt mạch não và hồi sức toàn diện. Sau hai tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ý thức tiến triển tốt, rút được ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy, bắt đầu tập phục hồi chức năng và chuyển điều trị tại khoa Thần kinh. Sau gần hai tháng điều trị chuyên khoa kết hợp phục hồi chức năng, hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể chống gậy đi lại và tự sinh hoạt.

Thời tiết lạnh và có nhiều diễn biến bất thường khiến cho tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ não cấp nhập viện tăng đột biến. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 68 tuổi, quê Hải Phòng, tiền sử khỏe mạnh. Sáng ngày vào viện, khi đang tập thể dục, bệnh nhân đột ngột xuất hiện liệt hoàn toàn nửa người phải. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân lên Hà Nội và nhập viện tại Bệnh viện Hữu Nghị khi mới ở giờ thứ ba của bệnh.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định đây là ca đột quỵ não cấp giờ sớm và ngay lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính sọ não, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu não (tắc mạch não) giờ sớm.

Ngay sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được tiến hành tiêu cục máu đông ngay tại phòng chụp và chuyển về khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị.

Sau một giờ truyền thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân cải thiện rõ rệt tình trạng liệt. Đến ngày hôm sau, tình trạng liệt nửa người phải, liệt mặt và giảm cảm giác hồi phục hoàn toàn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não sau điều trị không ghi nhận tổn thương não hay biến chứng. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân được ra viện, tiếp tục dùng thuốc theo đơn và hẹn tái khám định kỳ.

Bác sĩ Tô Hoàng Dương khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ và ngực; hạn chế ra ngoài vào sáng sớm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời, cần tránh các yếu tố nguy cơ như rượu, bia, thuốc lá và tuân thủ điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ não cấp như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, người dân cần gọi cấp cứu ngay để được xử trí kịp thời, tránh những di chứng nặng nề, thậm chí tàn phế có thể xảy ra.