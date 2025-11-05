Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết 5/11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung sắp hứng mưa lớn

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:52 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Dự báo thời tiết ngày 5/11, miền Bắc hửng nắng sau những ngày mưa rét, trong khi miền Trung chuẩn bị đối mặt đợt mưa rất lớn, có nơi trên 600 mm/đợt.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 1

Dự báo thời tiết ngày 5/11, miền Bắc hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau những ngày chìm trong mưa rét, từ trưa 5/11, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên 23-26°C.

Hôm nay, mưa lớn ở miền Trung cũng giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác, mưa to xảy ra cục bộ.

Tuy nhiên, từ 6-7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk hứng mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. Hà Tĩnh đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 100-250 mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 400 mm/đợt.

Từ 7-8/11, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200 mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/11

TP. Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Ngày 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

44 phút trước

Bão Kalmaegi có thể mạnh tới cấp 14 khi đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa

Dự báo chiều tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với cường độ đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17, gây mưa lớn cho Trung Bộ.

11 giờ trước

Thời điểm nào bão Kalmaegi đi vào đất liền Việt Nam?

Theo chuyên gia, từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14 và mưa lớn từ đêm 6/11 đến 9/11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.

13 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-5-11-mien-bac-hung-nang-mien-trung-sap-hung-mua-lon-ar985193.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 13 Bão Kalmaegi Bão Kalmaegi Bão số 13 Biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý