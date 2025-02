Thời tiết 28/2: Bắc Bộ sáng mưa mù, chiều nắng ấm

Dự báo thời tiết ngày 28/2, miền Bắc chìm trong sương mù và mưa phùn vào buổi sáng, nhưng hửng nắng ấm vào buổi chiều.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết Tây Bắc Bộ mưa lất phất, sương mù giăng kín vào buổi sớm ngày 28/2. Buổi trưa mây sẽ dần tan, trả lại bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Nhiệt độ dao động từ 15-27 độ C.

Bắc Bộ có sương mù và mưa phùn vào sáng sớm, buổi trưa trời hửng nắng ấm. Ảnh: Hoàng Minh.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng chìm trong màn sương mù và mưa phùn vào buổi sáng, nhưng chiều đến, nắng sẽ lên, xua tan đi cái ảm đạm. Nhiệt độ từ 14-24 độ C, rét buốt về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, nắng ấm vào buổi chiều, nhiệt độ dao động từ 16-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết ngày 28/2 cũng tương tự như miền Bắc, nhiều mây, mưa rải rác và sương mù vào buổi sáng, nắng lên vào buổi chiều. Nhiệt độ dễ chịu hơn, từ 17-26 độ C, nhưng vẫn còn se lạnh vào đêm và sáng. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời quang mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng ráo. Nhiệt độ từ 21-32 độ C, cảm giác dễ chịu.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 28/2 sẽ có thời tiết đặc trưng của mùa khô, nắng nóng vào ban ngày, mưa rào và giông vào chiều tối và đêm. Cần đặc biệt lưu ý về khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông, quý vị nên theo dõi sát sao các bản tin cảnh báo. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 16-32 độ C, còn ở Nam Bộ là từ 23-34 độ C, có nơi vượt ngưỡng 34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 28/2 chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.