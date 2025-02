Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn

Theo chuyên gia, trong tháng 3, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do tâm lệch Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi cả nước. Theo đó, các chuyên gia nhận định trong 1 tháng tới (21/2-20/3), không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông, nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, thời kỳ này, dải áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, nâng trục lên phía Bắc và có khả năng tác động đến khu vực các tỉnh thành phía Nam trong những ngày cuối tháng 2/2025.

Tháng 3, miền Bắc nhiều ngày mưa phùn, sương mù. Ảnh minh họa: Đ.H.

Do đó, khu vực Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong đó, tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn 10-30 mm, có nơi cao trên 30mm; các khu vực còn lại cao hơn 5-15 mm so với với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước mắt, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung - Nam Trung Bộ tiếp tục lấn về phía Tây... Nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động tốt tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ đến hết ngày 24/2.

Thời tiết TPHCM xuất hiện mưa trái mùa trong vài ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Những hình thái trên ảnh hưởng mạnh đến thời tiết các khu vực. Đáng lưu ý, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 23/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Trong hôm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm; đồng thời kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Nhận định tình hình khí tượng trên cả nước ngày 23-28/2

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 23-24/2: có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng đêm 24/2 khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Trời rét, đêm 23-24/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ngày 25-26/2: có mưa rào và giông rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 27-28/2: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Trung Bộ

Bắc Trung Bộ: Ngày 23-24/2 có mưa rải rác; Ngày 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày 22-25/2, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm; sau đêm trời rét.

Trung và Nam Trung Bộ: ngày 22/2 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ 23-25/2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, đón không khí lạnh kèm mưa, sau hửng nắng tăng nhiệt. Nguồn: NCHMF.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 23-28/2: có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 23/2 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ 23-24/2: có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, đêm 23-24/2 trời rét đậm.

Từ 25-26/2: có mưa rào và giông rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 27-28/2: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Theo bảng nhiệt độ trên, thời tiết Hà Nội có xu hướng hết mưa và hửng nắng ngày 27-28/2, nền nhiệt tăng dân; tình trạng mưa phùn, nồm ẩm cũng tạm thời chấm dứt.