Thói quen tiết kiệm nhưng hại thận nhiều người không biết

Nhiều gia đình giữ lại nước lẩu thừa để ăn tiếp hôm sau vì tiện và tiết kiệm. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Lẩu là món ăn được yêu thích trong các dịp tụ họp gia đình, bạn bè. Ảnh: Freepik.

Sau những bữa lẩu sum họp, không ít gia đình chọn giữ lại phần nước dùng còn thừa để hôm sau nấu mì hoặc chế biến tiếp. Với nhiều người, đó là cách tận dụng “tinh túy” còn sót lại, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi.

Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa Gan mật - Tiêu hóa Trác Vi Như nhấn mạnh thói quen này có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nếu xử lý và bảo quản không đúng cách.

Vị chuyên gia cho biết ông thường gặp những trường hợp ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ việc ăn lại nước lẩu để qua đêm. “Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đun sôi lại là an toàn, nhưng thực tế không đơn giản như vậy”, ông nói.

Nước lẩu là môi trường đặc biệt thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Trong một nồi lẩu thường có sự pha trộn của tinh bột từ bắp, khoai, bí đỏ cùng protein từ thịt, cá, hải sản. Khi để ở nhiệt độ phòng hoặc làm nguội chậm, hỗn hợp này rất dễ trở thành “ổ nuôi” vi khuẩn, trong đó đáng lo ngại là Bacillus cereus.

Bacillus cereus là loại vi khuẩn tồn tại rất phổ biến trong môi trường tự nhiên, từ đất, bụi cho đến không khí, nên rất dễ xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình chế biến. Điểm khiến vi khuẩn này trở nên đáng lo ngại là khả năng tạo bào tử chịu nhiệt.

Loại độc tố do vi khuẩn này sinh ra có cấu trúc bền vững với nhiệt. Ngay cả khi đun sôi ở 100°C trong thời gian dài, độc tố vẫn có thể tồn tại. Điều này đồng nghĩa, việc nấu sôi lại nước lẩu có thể tiêu diệt vi khuẩn, nhưng chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn độc tố còn sót lại.

Một yếu tố khác khiến nước lẩu dễ mất an toàn là việc nhiều đôi đũa cùng chạm vào nồi lẩu trong suốt bữa ăn. Khi ăn lẩu, đũa thường xuyên đi từ miệng người ăn, nơi có sẵn rất nhiều vi khuẩn, quay trở lại nồi nước dùng. Quá trình này lặp đi lặp lại, vô tình đưa vi khuẩn từ khoang miệng vào nồi lẩu, đặc biệt nếu dùng chung đũa gắp và đũa ăn.

Cuối cùng, bác sĩ Vi Như lưu ý lẩu thường có mùi vị đậm, nhiều gia vị, khiến người ăn khó nhận ra dấu hiệu hư hỏng. Người ăn khó nhận biết bằng cảm quan. Tuy nhiên, chỉ từ 1 đến 5 giờ sau khi sử dụng, các triệu chứng như buồn nôn dữ dội, nôn liên tục, đau bụng quặn thắt hoặc tiêu chảy có thể xuất hiện, khiến nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Để hạn chế rủi ro khi ăn lại nước lẩu còn thừa, bác sĩ Trác Vi Như khuyến cáo người dân cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc an toàn thực phẩm. Theo đó, sau bữa ăn, phần nước lẩu còn lại cần được làm nguội và cho vào tủ lạnh trong vòng tối đa 2 giờ.

Bác sĩ cũng lưu ý, thay vì để nguyên cả nồi lớn, người dân nên chia nước lẩu vào các hộp nông, dung tích nhỏ để rút ngắn thời gian làm lạnh. Khi sử dụng lại, nước lẩu chỉ nên được hâm nóng một lần duy nhất và dùng hết trong vòng hai ngày.