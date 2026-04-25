Nam giới giảm phong độ, già trước tuổi thường có thói quen này

Uống rượu bia: Theo Sohu, khi cồn đi vào cơ thể, gan phải ưu tiên xử lý độc tố này, làm gián đoạn quá trình chuyển hóa chất béo và đường, lâu dần dẫn đến gan nhiễm mỡ, suy giảm chức năng giải độc. Đây chính là lý do nhiều người uống rượu lâu năm thường có làn da xỉn màu, dễ nổi mụn và thiếu sức sống. Việc uống rượu thường xuyên có thể làm giảm nồng độ testosterone, từ đó kéo theo hàng loạt vấn đề như giảm khối cơ, tăng mỡ bụng, suy giảm sinh lý và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Điều này khiến nhiều nam giới thường có biểu hiện mãn dục, xuống sức rõ rệt dù chưa đến tuổi trung niên. Ảnh: Pexels.

Ngồi lâu, lười vận động: Nhiều nam giới làm việc văn phòng, ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày mà không nhận thức được tác hại của việc ngồi lâu còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thói quen này không chỉ khiến cơ thể ì ạch mà còn âm thầm phá hủy nền tảng sức khỏe. Ngồi lâu làm chậm lưu thông máu, gây bệnh cột sống, giảm khối lượng cơ. Sau 30 tuổi, tốc độ mất cơ vốn đã nhanh hơn tạo cơ, nên ngồi lâu càng làm tình trạng này trầm trọng hơn. Đáng chú ý, ngồi lâu còn làm tăng nhiệt độ tinh hoàn, ảnh hưởng đến tế bào sinh sản và giảm tiết testosterone - hormone vốn đã giảm dần theo tuổi, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa từ bên trong. Ảnh: YourTango.

Ăn nhiều đường và chất béo: Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nam giới dưới 30 tuổi đã mắc gan nhiễm mỡ, có nồng độ axit uric cao. Điều này một phần là do tác động của chế độ ăn nhiều đường và chất béo. Lượng đường dư thừa sẽ thúc đẩy quá trình glycate hóa, làm tổn thương collagen, khiến da nhanh nhăn và chảy xệ. Trong khi đó, chất béo xấu tích tụ lâu ngày cũng làm rối loạn chuyển hóa, khiến cơ thể "già đi" ngay cả khi tuổi còn trẻ. Trong khi đó, khoảng 50 tuổi là thời điểm hệ chuyển hóa suy giảm mạnh, nên ăn uống thiếu lành mạnh sẽ khiến cơ thể "xuống dốc" sớm, dẫn đến tích mỡ và da chảy xệ. Ảnh: Mensfitness.

Thức khuya kéo dài: Mọi người đều biết thức khuya không tốt. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn có quan niệm sai lầm rằng "còn trẻ tuổi thì vẫn có thể chịu đựng được" nên thường thức khuya để làm thêm giờ, chơi game hoặc đơn giản là xem điện thoại. Thực tế, thiếu ngủ kéo dài khiến đồng hồ sinh học bị phá vỡ, nội tiết rối loạn, cơ thể không có đủ thời gian để sửa chữa tế bào, theo India Times. Hệ quả là da xuống sắc, trí nhớ giảm sút và cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái lão hóa sớm. Nghiên cứu cho thấy nam giới thường xuyên thức khuya có mức testosterone giảm mạnh, dễ rụng tóc, bạc tóc sớm, suy giảm trí nhớ và phản xạ, trông già hơn 5-10 tuổi so với người cùng tuổi. Nhiều tổn hại trong số này khó có thể phục hồi. Ảnh: Men’s Health.

Căng thẳng quá mức: Áp lực từ công việc, tài chính, gia đình khiến nhiều nam giới rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Điều này làm tăng hormone cortisol - yếu tố phá hủy collagen, khiến da mất đàn hồi, đồng thời gây hại cho hệ tim mạch. Nghiêm trọng hơn, stress còn ảnh hưởng đến quá trình methyl hóa DNA. Nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hiện căng thẳng kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm tuổi sinh học tăng nhanh hơn tuổi thật, và tổn thương này rất khó đảo ngược. Ảnh: Freepik.

Hút thuốc lá lâu năm: Hút thuốc gây tổn hại cho nam giới trên toàn bộ cơ thể. Nicotine làm tổn thương lớp nội mô của mạch máu, dẫn đến xơ cứng động mạch, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Điều này khiến da thiếu oxy và chất dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến xỉn màu, thô ráp và xuất hiện nếp nhăn. Đồng thời, hút thuốc làm suy giảm chức năng phổi, đẩy nhanh quá trình lão hóa mô phổi và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, gây ra các dấu hiệu lão hóa sớm. Nam giới hút thuốc lâu năm không chỉ già nhanh hơn mà còn có nguy cơ mắc bệnh tuổi già cao hơn, thậm chí mãn dục sớm hơn 3-5 năm. Ảnh: Freepik.

Nhịn tiểu lâu: Nhiều nam giới hình thành thói quen nhịn tiểu do lịch trình làm việc bận rộn, các cuộc họp, lái xe… và cho rằng đó là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, tác hại của việc nhịn tiểu trong thời gian dài vượt xa uống rượu hoặc hút thuốc, khiến nó trở thành "kẻ giết người số một" đẩy nhanh quá trình lão hóa ở nam giới. Nhịn tiểu lâu dài làm suy giảm chức năng bàng quang, dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt rất quan trọng với nam giới, khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến testosterone và thúc đẩy lão hóa toàn thân. Nghiêm trọng hơn, nhịn tiểu có thể gây trào ngược nước tiểu, làm tổn thương thận. Ảnh: Shutterstock.

'Vệ sĩ' vô hình của con người

Nếu có hệ miễn dịch ổn định, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus gây nên. Bạn sẽ khỏe mạnh mà không cần tới thuốc men.

Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.