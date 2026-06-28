Thời điểm trẻ bắt đầu mọc răng

Mọc răng là cột mốc phát triển quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ. Phần lớn trẻ bắt đầu mọc chiếc răng sữa đầu tiên khi khoảng 6 tháng tuổi.

Mọc răng là quá trình tự nhiên đánh dấu sự phát triển của trẻ nhỏ. Phần lớn trẻ bắt đầu mọc chiếc răng sữa đầu tiên khi khoảng 6 tháng tuổi, mặc dù một số bé có thể mọc sớm từ 4 tháng hoặc muộn hơn sau 12 tháng.

Khi nào trẻ bắt đầu mọc răng?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), mỗi em bé có quá trình mọc răng khác nhau. Tuy nhiên, đa số trẻ sẽ bắt đầu mọc chiếc răng đầu tiên trong năm đầu đời.

Phần lớn trẻ bắt đầu mọc răng khi khoảng 6 tháng tuổi, nhưng cũng có trẻ mọc răng trước 4 tháng, hoặc sau 12 tháng. Thậm chí, một số bé đã có răng ngay từ khi mới sinh. Đến khoảng 2-3 tuổi, hầu hết trẻ sẽ có đủ 20 chiếc răng sữa. Sau đó, từ khoảng 6 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn.

Thời điểm mọc răng sữa và răng vĩnh viễn ở trẻ. Đồ họa: P. Mai.

Dấu hiệu thường gặp khi trẻ mọc răng

Không phải em bé nào cũng có biểu hiện rõ rệt khi mọc răng. Có trẻ gần như không cảm thấy khó chịu, trong khi một số bé có thể quấy khóc nhiều hơn.

Các dấu hiệu phổ biến gồm:

Nướu sưng đỏ, hơi đau tại vị trí răng sắp nhú.

Chảy nhiều nước dãi.

Thích cắn, nhai hoặc gặm đồ vật.

Thường xuyên đưa tay vào miệng.

Hay dụi má hoặc kéo tai.

Cáu gắt, quấy khóc hơn bình thường.

Ngủ không ngon hoặc hay thức giấc.

Một bên má có thể ửng đỏ.

Thân nhiệt tăng nhẹ nhưng thường không vượt quá 38°C.

Đối với nhiều trẻ, những biểu hiện này chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày quanh thời điểm chiếc răng nhú lên rồi sẽ tự cải thiện.

Nếu trẻ sốt từ 38°C trở lên, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, bỏ bú hoặc có biểu hiện mệt mỏi kéo dài, cha mẹ không nên cho rằng đó chỉ là do mọc răng mà cần đưa trẻ đi khám để tìm nguyên nhân.

Làm gì để giúp trẻ dễ chịu hơn?

Trong giai đoạn mọc răng, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản để giảm cảm giác khó chịu cho trẻ như:

Cho trẻ gặm vòng hoặc đồ chơi mọc răng đã được làm mát trong ngăn mát tủ lạnh.

Dùng ngón tay sạch hoặc khăn mềm massage nhẹ vùng nướu.

Lau khô nước dãi thường xuyên để hạn chế kích ứng vùng cằm và quanh miệng.

Cho trẻ ăn thức ăn mềm, mát nếu trẻ đã bước vào giai đoạn ăn dặm.

Nếu trẻ đau nhiều, quấy khóc kéo dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc giảm đau phù hợp.

Bên cạnh đó, cha mẹ không nên sử dụng các loại vòng đeo cổ mọc răng vì có nguy cơ gây nghẹt thở hoặc siết cổ. Các loại gel bôi nướu không rõ nguồn gốc hoặc chứa hoạt chất không phù hợp cũng không nên tự ý dùng cho trẻ.