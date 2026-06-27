Dấu hiệu ngầm báo hiệu một người có thận khỏe, sinh lý tốt

Đi tiểu đều đặn, không phù nề, ít chuột rút hay luôn tràn đầy năng lượng là những tín hiệu tích cực cho thấy thận đang làm tốt nhiệm vụ lọc máu và cân bằng các chất trong cơ thể.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ lọc máu mỗi ngày để loại bỏ chất thải, cân bằng nước, điện giải và điều hòa huyết áp.

Ở nam giới, chức năng thận khỏe mạnh còn góp phần duy trì môi trường nội môi ổn định, hỗ trợ tuần hoàn máu và cân bằng hormone - những yếu tố cần thiết để duy trì ham muốn và khả năng sinh lý. Ngược lại, bệnh thận mạn tính có thể làm tăng nguy cơ giảm testosterone, rối loạn cương và suy giảm ham muốn.

Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp cho thấy thận đang hoạt động tốt.

Thận thường được ví như "nhà máy lọc máu" của cơ thể. Ảnh: Liv Hospital.

Nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong

Theo The Healthsite, nước tiểu phản ánh khá rõ tình trạng hoạt động của thận. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong, không quá đậm, không lẫn máu, không có nhiều bọt kéo dài và không có mùi bất thường, đây là dấu hiệu cho thấy thận đang lọc máu và đào thải chất cặn hiệu quả.

Ngược lại, nước tiểu sẫm màu, có máu, nổi nhiều bọt liên tục hoặc thay đổi bất thường về số lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý đường tiết niệu hoặc bệnh thận cần được kiểm tra.

Đi tiểu đều đặn, không đau buốt

Người trưởng thành khỏe mạnh thường đi tiểu khoảng 4-8 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào lượng nước uống và điều kiện thời tiết. Việc đi tiểu đều đặn, không tiểu buốt, không tiểu rắt, không tiểu khó hay phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm cho thấy hệ tiết niệu đang hoạt động bình thường.

Nếu số lần đi tiểu tăng hoặc giảm đột ngột, tiểu khó hoặc tiểu đau kéo dài, bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Không bị phù mặt hoặc phù chân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thận là đào thải lượng nước và muối dư thừa. Khi chức năng này hoạt động tốt, cơ thể sẽ không bị giữ nước, nhờ đó khuôn mặt không sưng sau khi ngủ dậy, mắt cá chân và bàn chân cũng không bị phù.

Tình trạng phù kéo dài, đặc biệt khi kèm tiểu ít hoặc khó thở, có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng lọc của thận đang suy giảm.

Huyết áp ổn định

Theo News18, thận tham gia điều hòa huyết áp thông qua việc kiểm soát lượng dịch trong cơ thể và sản xuất các hormone liên quan. Nếu huyết áp luôn duy trì trong ngưỡng bình thường, đây cũng là một tín hiệu tích cực phản ánh chức năng thận đang hoạt động hiệu quả. Ngược lại, tăng huyết áp kéo dài vừa là nguyên nhân vừa có thể là hậu quả của bệnh thận mạn.

Da đủ ẩm, ít khô ngứa

Khi thận hoạt động bình thường, nước và các chất điện giải trong cơ thể được duy trì ở trạng thái cân bằng. Đồng thời, các chất thải được đào thải hiệu quả giúp hạn chế tình trạng da khô, ngứa hoặc nổi mẩn liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, da khô cũng có thể do thời tiết, tuổi tác hoặc bệnh da liễu, vì vậy không nên chỉ dựa vào dấu hiệu này để đánh giá sức khỏe của thận.

Thận giúp điều hòa lượng nước và duy trì mức độ khoáng chất thích hợp, hỗ trợ làn da khỏe mạnh, mềm mại tự nhiên. Ảnh: Shutterstock.

Năng lượng ổn định suốt cả ngày

Cảm giác mệt mỏi không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ thiếu ngủ hay căng thẳng. Thận khỏe mạnh cũng góp phần giúp cơ thể duy trì mức năng lượng ổn định thông qua việc sản xuất hormone erythropoietin (EPO). Hormone này kích thích tủy xương tạo hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan trong cơ thể.

Khi thận hoạt động bình thường, quá trình tạo hồng cầu diễn ra hiệu quả, nhờ đó cơ thể được cung cấp đủ oxy để duy trì sự tỉnh táo và sức bền trong các hoạt động hàng ngày. Nếu chức năng thận suy giảm, quá trình sản xuất EPO cũng giảm theo, làm tăng nguy cơ thiếu máu và khiến người bệnh thường xuyên uể oải, chóng mặt.

Không bị chuột rút thường xuyên

Thận khỏe mạnh giúp duy trì sự cân bằng của các chất điện giải như natri, kali, canxi và magie. Đây đều là những khoáng chất cần thiết cho hoạt động co - giãn của cơ.

Nếu sau khi vận động hoặc trong lúc ngủ, bạn hiếm khi bị chuột rút, cơ bắp vẫn thư giãn và không có các cơn co giật bất thường, đây có thể là một trong những dấu hiệu cho thấy thận đang thực hiện tốt chức năng điều hòa điện giải. Tuy nhiên, chuột rút còn liên quan đến mất nước, vận động quá sức hoặc thiếu khoáng chất, nên cần xem xét cùng các dấu hiệu khác.

Không đau hoặc khó chịu vùng thận

Một dấu hiệu khác cho thấy thận có thể đang hoạt động bình thường là không xuất hiện cảm giác đau hoặc khó chịu ở vùng thắt lưng hai bên, nơi hai quả thận nằm. Khi thận khỏe mạnh, mọi người sẽ không cảm thấy đau ở khu vực này trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngược lại, một số bệnh lý về thận như sỏi thận, nhiễm trùng thận hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu có thể gây đau âm ỉ hoặc đau dữ dội ở vùng hông lưng, lan xuống bụng dưới hoặc bẹn. Tuy nhiên, nhiều bệnh thận mạn tính ở giai đoạn đầu thường không gây đau, vì vậy việc không bị đau lưng không đồng nghĩa chắc chắn thận hoàn toàn khỏe mạnh.

Nếu cơn đau vùng hông lưng kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc đi kèm sốt, tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc buồn nôn, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.