Tay không bắt rắn hổ mang, người đàn ông nguy kịch sau 30 phút

Vết cắn nhỏ, gần như không chảy máu khiến người đàn ông 58 tuổi chủ quan. Chỉ sau 30 phút, ông sụp mí mắt, lơ mơ rồi rơi vào nguy kịch vì nọc độc rắn.

Người đàn ông dùng tay không bắt rắn độc.

Theo Jimu News, khi phát hiện con rắn dài khoảng 1,5 m trong bồn hoa trước nhà, ông Lý (58 tuổi, đã đổi tên) cho rằng đó là loài rắn không độc mà người dân địa phương thường gọi là "rắn ma". Tin vào kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với rắn, ông dùng tay không để bắt con vật.

Trong lúc bị khống chế, con rắn bất ngờ quay đầu cắn vào ngón trỏ bàn tay trái của ông. Do vết cắn nhỏ và gần như không chảy máu, người đàn ông không xử lý ngay mà còn chụp ảnh cùng con rắn trước khi thả về tự nhiên.

Khoảng 30 phút sau, vết thương bắt đầu đau dữ dội và sưng nề. Người bệnh nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng sụp mí mắt, lơ mơ, buồn ngủ và giảm ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Bảo Sơn.

Thời điểm nhập viện đã hơn 4 giờ kể từ khi bị cắn. Người bệnh hôn mê, không đáp ứng khi gọi hỏi, hai mí mắt sụp hoàn toàn. Các bác sĩ xác định đây là biểu hiện điển hình của ngộ độc thần kinh do nọc rắn. Độc tố thần kinh có thể nhanh chóng làm liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp và ngừng thở nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bàn tay sưng vù của người đàn ông khi nhập viện.

Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sức, thiết lập đường truyền, thở oxy và xử lý vết thương để hạn chế độc tố lan rộng. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu với nguy cơ ngừng hô hấp. Bệnh viện phải kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa giữa khoa Cấp cứu, Huyết học và Hồi sức tích cực.

Dựa trên bức ảnh con rắn do người nhà cung cấp và ý kiến của các chuyên gia, các bác sĩ xác định thủ phạm là rắn hổ mang Tây Nam. Theo bệnh viện, phần lớn loài rắn này tại khu vực Bảo Sơn gây ngộ độc theo cơ chế độc tế bào, nhưng trường hợp của ông Lý lại thuộc dạng hiếm khi nọc độc chủ yếu tấn công hệ thần kinh - thể bệnh có tỷ lệ không qua khỏi rất cao.

Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc và theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh có lúc cải thiện nhưng chỉ khoảng 2 giờ sau lại đột ngột chuyển nặng với biểu hiện đau ngực dữ dội, giảm ý thức và không thể mở mắt. Ông phải đặt nội khí quản, thở máy và tiếp tục hồi sức tích cực.

Trong hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân nhiều lần diễn tiến nguy kịch, trải qua 4 lần cấp cứu và 2 lần điều trị tại ICU trước khi qua cơn nguy hiểm và được xuất viện. Trước khi ra viện, ông Lý cho biết đây là bài học lớn nhất trong đời. "Tôi sẽ không bao giờ dám bắt rắn bằng tay không nữa", ông nói.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng tay bắt hoặc tiếp cận rắn khi chưa xác định được loài. Nếu bị rắn cắn và xuất hiện các dấu hiệu như đau tăng nhanh, sưng nề, sụp mí mắt, khó thở, lơ mơ hoặc đau tức ngực, cần đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn cắn càng sớm càng tốt.