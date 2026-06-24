Phân biệt sốt thông thường và sốt mọc răng

Nhiều trường hợp trẻ bị cảm lạnh, viêm tai hoặc nhiễm virus đúng vào thời điểm mọc răng, khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn nguyên nhân gây sốt.

Sốt là một trong những triệu chứng khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi trẻ bước vào giai đoạn mọc răng. Không ít người cho rằng mọi cơn sốt xuất hiện trong thời điểm này đều do răng đang nhú lên. Tuy nhiên, các chuyên gia nhi khoa cảnh báo sốt mọc răng và sốt do bệnh lý có những điểm khác biệt rõ rệt mà cha mẹ cần nhận biết để chăm sóc trẻ đúng cách.

Mọc răng có thực sự gây sốt?

Theo Mayo Clinic, mọc răng là cột mốc phát triển bình thường của trẻ, thường bắt đầu từ khoảng 6 tháng tuổi. Trong quá trình răng xuyên qua nướu, trẻ có thể cảm thấy khó chịu, quấy khóc hoặc ngủ không ngon giấc.

Mọc răng có thể khiến thân nhiệt của trẻ tăng nhẹ do phản ứng viêm tại nướu. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy mọc răng gây sốt cao. Trẻ có thể hơi ấm người nhưng nhiệt độ thường không vượt quá 38 độ C.

Vì vậy, nếu trẻ sốt từ 38 độ C trở lên, cha mẹ không nên mặc định nguyên nhân là mọc răng mà cần theo dõi thêm các dấu hiệu bất thường khác.

Ngoài sốt nhẹ, khi răng sắp nhú, trẻ thường xuất hiện một số biểu hiện đặc trưng như:

Chảy nhiều nước dãi

Thích cắn hoặc nhai đồ vật

Nướu sưng đỏ, nhạy cảm

Quấy khóc, cáu gắt hơn bình thường

Ăn uống kém hơn đôi chút do đau nướu

Thân nhiệt tăng nhẹ nhưng thường dưới 38 độ C

Các triệu chứng này thường xuất hiện vài ngày trước khi răng mọc và giảm dần sau khi răng đã nhú lên.

Trẻ mọc răng có thể hơi sốt nhẹ, nhiệt độ thường không vượt quá 38 độ C. Ảnh: Shutterstock.

Cách nhận biết sốt thông thường do bệnh lý

Khác với sốt mọc răng, sốt thông thường thường là phản ứng của cơ thể trước tình trạng nhiễm virus, vi khuẩn hoặc các bệnh lý khác. Nguyên nhân phổ biến nhất là các bệnh nhiễm virus như cảm lạnh, cúm, sốt siêu vi, tay chân miệng, sốt xuất huyết hoặc các bệnh phát ban do virus. Ngoài ra, trẻ cũng có thể sốt do nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, tai mũi họng, tiêu hóa hoặc tiết niệu.

Trẻ bị sốt do bệnh thường có nhiệt độ từ 38 độ C trở lên và đi kèm nhiều biểu hiện khác như:

Ho hoặc sổ mũi

Đau họng

Tiêu chảy hoặc nôn ói

Mệt mỏi, lừ đừ

Bỏ bú hoặc bỏ ăn rõ rệt

Khó ngủ, ngủ li bì

Trong nhiều trường hợp, sốt có thể kéo dài từ vài ngày đến một tuần tùy nguyên nhân gây bệnh. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt cao liên tục, kèm phát ban, khó thở, nôn nhiều hoặc li bì vì đây có thể là dấu hiệu của những bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng cần được thăm khám sớm.

Vì sao cha mẹ dễ nhầm lẫn?

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), thực tế thời điểm mọc những chiếc răng đầu tiên thường rơi vào khoảng 4-7 tháng tuổi, cũng là giai đoạn trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nhẹ như cảm lạnh, viêm tai hoặc một số bệnh lý thông thường khác có thể gây sốt.

Khoảng 6 tháng tuổi, khả năng miễn dịch tự nhiên mà trẻ nhận được từ mẹ khi mới sinh bắt đầu suy giảm, khiến trẻ dễ bị virus và vi khuẩn tấn công hơn. Đồng thời, sự tò mò của trẻ cũng tăng lên đáng kể.

Trẻ thường có thói quen đưa tay hoặc nhiều đồ vật khác nhau vào miệng để cắn, nhai nhằm làm dịu cảm giác khó chịu ở nướu. Điều này vô tình làm tăng nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh và dẫn đến các cơn sốt do nhiễm trùng.

Ngoài ra, quá trình mọc răng sữa kéo dài trong nhiều năm đầu đời. Hầu hết trẻ chỉ hoàn thiện đầy đủ 20 chiếc răng sữa vào khoảng 3 tuổi. Vì vậy, nếu một trẻ lớn hơn hoặc trẻ mới biết đi xuất hiện sốt vào ban đêm hay bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn mọc răng, nguyên nhân nhiều khả năng vẫn là bệnh lý khác chứ không phải do răng đang nhú lên.