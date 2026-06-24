Vì sao nên thường xuyên ăn dứa?

Không chỉ thơm ngon, dứa còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ăn dứa đúng cách giúp làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, có lợi cho bà bầu.

Khi nhắc đến những loại trái cây tốt cho sức khỏe phụ nữ, nhiều người thường nghĩ đến cam, bưởi hay các loại quả mọng. Tuy nhiên, dứa cũng là lựa chọn đáng chú ý nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme có lợi cho cơ thể. Loại quả nhiệt đới này không chỉ giúp giảm cảm giác ngấy sau bữa ăn mà còn mang đến nhiều lợi ích cho làn da, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể của phụ nữ.

Đây cũng là loại trái cây phù hợp để bổ sung vào thực đơn cân bằng, lành mạnh.

Giàu vitamin C, giúp da khỏe và làm chậm lão hóa

Theo Very Well Health, một trong những lợi ích nổi bật nhất của dứa là hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất cần thiết để cơ thể sản xuất collagen - loại protein giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da.

Khi tuổi tác tăng lên, quá trình sản xuất collagen tự nhiên sẽ chậm lại, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và kém sức sống. Việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như dứa có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác ngấy sau bữa ăn nhiều thịt

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều món ăn, dứa thường được kết hợp với thịt hoặc dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn. Dứa chứa bromelain - loại enzyme có khả năng hỗ trợ phân giải protein. Nhờ đó, cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ tự nhiên trong dứa còn giúp duy trì hoạt động ổn định của đường ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón - tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong thai kỳ hoặc giai đoạn ít vận động.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của phụ nữ nếu được ăn hợp lý. Ảnh: Pexels.

Tăng cường sức đề kháng

Hệ miễn dịch khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Vitamin C trong dứa góp phần kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại từ môi trường. Bromelain có đặc tính chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với những người thường xuyên căng thẳng, ngủ không đủ giấc hoặc làm việc với cường độ cao, việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C như dứa có thể là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe.

Có thể giúp giảm viêm trong cơ thể

Viêm mạn tính được xem là yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý như tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp hay một số loại ung thư. Bromelain trong dứa đã được nghiên cứu về khả năng chống viêm và hỗ trợ giảm sưng nề ở một số trường hợp. Nhờ đó, việc bổ sung dứa trong chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi

Dứa chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với phụ nữ mang thai như vitamin C, folate, kali và chất xơ. Folate đóng vai trò cần thiết trong quá trình hình thành và phát triển hệ thần kinh của thai nhi, đồng thời giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh. Hàm lượng chất xơ trong dứa cũng có thể hỗ trợ giảm táo bón - một vấn đề phổ biến trong thai kỳ.

Bên cạnh đó, vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Tuy nhiên, mẹ bầu nên ăn dứa với lượng vừa phải trong khuôn khổ chế độ ăn cân bằng, thay vì lạm dụng hoặc xem đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất.

Ăn dứa thế nào để tốt cho sức khỏe?

Nên ưu tiên dứa tươi thay vì các sản phẩm dứa đóng hộp có bổ sung nhiều đường. Dứa có thể được sử dụng như món tráng miệng, làm sinh tố, salad hoặc kết hợp cùng sữa chua. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều trong một lần vì tính axit của dứa có thể gây kích ứng niêm mạc miệng hoặc làm tăng cảm giác khó chịu ở người bị trào ngược dạ dày.

Những người có tiền sử dị ứng với dứa hoặc nhạy cảm với bromelain cũng nên thận trọng khi sử dụng.