Thời điểm đi bộ tốt nhất cho sức khỏe

Đi bộ là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chọn đúng thời điểm để tối ưu hiệu quả. Vậy đi bộ khi nào là tốt nhất?

Đi bộ được xem là một trong những hình thức vận động dễ áp dụng nhất, phù hợp với hầu hết lứa tuổi. Chỉ cần 20-30 phút mỗi ngày, bạn đã có thể cải thiện sức khỏe đáng kể. Tuy nhiên, tùy vào mục tiêu cá nhân, mỗi thời điểm đi bộ lại mang đến những lợi ích khác nhau.

Thời điểm nên đi bộ

Đi bộ sáng hay tối đều tốt, nhưng chọn đúng thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả như giảm cân, kiểm soát đường huyết hay cải thiện giấc ngủ.

Đi bộ buổi sáng: Hỗ trợ giảm cân, tăng năng lượng

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ. Theo Harvard Health, tập thể dục vào buổi sáng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Khi đi bộ trước bữa ăn sáng, cơ thể có xu hướng đốt mỡ dự trữ nhiều hơn.

Ngoài ra, ánh nắng buổi sáng còn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, cải thiện tâm trạng và tăng sự tỉnh táo.

Đi bộ sau bữa ăn: Tốt cho tiêu hóa và đường huyết

Một trong những thời điểm được nhiều chuyên gia khuyến nghị là đi bộ nhẹ sau bữa ăn khoảng 10-30 phút. Theo Medical News Today, việc đi bộ sau ăn có thể giúp giảm đường huyết, đặc biệt hữu ích với người có nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Đồng thời, hoạt động này còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế đầy bụng và khó tiêu.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra chia nhỏ thời gian đi bộ sau các bữa ăn trong ngày có thể mang lại lợi ích tốt hơn so với đi bộ một lần dài.

Đi bộ buổi chiều: Tăng hiệu suất vận động, giảm chấn thương

Khoảng thời gian 16-18h được đánh giá là lúc cơ thể đạt trạng thái vận động tốt nhất. Vào buổi chiều, nhiệt độ cơ thể cao hơn giúp cơ bắp linh hoạt, sức bền tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Đây là thời điểm phù hợp nếu bạn muốn đi bộ nhanh, tập luyện cường độ cao hoặc cải thiện thể lực. Ngoài ra, đi bộ sau giờ làm còn giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng đáng kể.

Đi bộ buổi tối: Thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ

Đi bộ nhẹ nhàng vào buổi tối, đặc biệt sau bữa ăn 1-2 tiếng, có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, hoạt động thể chất vừa phải giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, nên tránh đi bộ quá muộn hoặc vận động mạnh vì có thể khiến cơ thể bị kích thích, gây khó ngủ.

Đi bộ thế nào là đúng cách?

Thời điểm đi bộ tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu và lịch sinh hoạt của mỗi cá nhân. Dù là sáng, chiều hay tối, việc duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày, ít nhất 150 phút/tuần vẫn là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao sức khỏe lâu dài. Có một vài điểm cơ bản khi đi bộ để đạt hiệu quả tốt nhất:

- Giữ tư thế đúng: Khi đi bộ, hãy giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng. Tư thế đúng giúp giảm đau lưng và mỏi cổ. Theo Mayo Clinic, việc duy trì tư thế chuẩn giúp tăng hiệu quả vận động và giảm nguy cơ chấn thương.

- Bước đi tự nhiên, tiếp đất đúng: Nên tiếp đất bằng gót chân rồi lăn bàn chân ra mũi chân. Bước đi đều, không cần sải quá dài để tránh áp lực lên khớp.

- Duy trì tốc độ phù hợp: Không cần đi quá nhanh, chỉ cần tốc độ vừa phải - vẫn nói chuyện được nhưng hơi thở nhanh hơn.

- Đi đủ thời gian và đều đặn: Mỗi ngày nên đi khoảng 20-30 phút hoặc chia nhỏ thành nhiều lần. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút/tuần để duy trì sức khỏe.

- Chọn giày và trang phục phù hợp: Hãy mang giày êm, vừa chân và chọn quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi.

- Không quên giãn cơ khi khởi động và kết thúc: Nên khởi động nhẹ trước khi bắt đầu, đồng thời giãn cơ nhẹ sau khi kết thúc để hạn chế chấn thương.