Điều gì xảy ra khi đi bộ 1 km mỗi ngày

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi làm việc, ít vận động. Thói quen này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, béo phì và rối loạn giấc ngủ.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì những hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện như đi bộ đang được các chuyên gia y tế khuyến khích. Đáng chú ý, chỉ cần đi bộ 1 km mỗi ngày cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe nếu duy trì đều đặn.

Đi bộ 1 km mỗi ngày có đủ để cải thiện sức khỏe?

Theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức độ trung bình mỗi tuần.

Tuy nhiên, với những người ít vận động hoặc mới bắt đầu tập luyện, việc đặt mục tiêu đi bộ 1 km mỗi ngày là bước khởi đầu hợp lý.

Quãng đường 1 km tuy ngắn nhưng có thể giúp cơ thể "kích hoạt" trạng thái vận động, thúc đẩy tuần hoàn máu và cải thiện chức năng chuyển hóa. Quan trọng hơn, đây là mức vận động dễ thực hiện, ít gây áp lực, giúp hình thành thói quen lâu dài.

Lợi ích khi đi bộ 1 km mỗi ngày

Đi bộ 1 km mỗi ngày giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Đi bộ là một dạng vận động aerobic nhẹ, có tác động tích cực đến hệ tim mạch. Khi đi bộ, nhịp tim tăng nhẹ, giúp máu lưu thông tốt hơn và cải thiện chức năng của mạch máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, duy trì thói quen đi bộ hàng ngày có thể giúp:

Giảm huyết áp.

Cải thiện cholesterol máu.

Giảm nguy cơ xơ vữa động mạch...

Ngay cả với quãng đường 1 km, nếu duy trì đều đặn, cơ thể vẫn nhận được những lợi ích tích lũy theo thời gian, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch – nguyên nhân tử vong hàng đầu hiện nay.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một trong những lợi ích rõ rệt của đi bộ là giúp tiêu hao năng lượng. Trung bình, đi bộ 1 km có thể đốt cháy khoảng 40–60 kcal, tùy thuộc vào cân nặng và tốc độ di chuyển. Mặc dù con số này không lớn, nhưng nếu duy trì mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn hợp lý, sẽ góp phần:

Hạn chế tăng cân.

Hỗ trợ giảm mỡ tích lũy.

Cải thiện tỷ lệ cơ - mỡ trong cơ thể…

Đặc biệt, với những người ít vận động, việc bắt đầu bằng mục tiêu nhỏ như 1 km mỗi ngày giúp cơ thể thích nghi dần, tránh tình trạng bỏ cuộc giữa chừng.

Cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng

Ngồi lâu, làm việc liên tục trước màn hình dễ gây căng thẳng và mệt mỏi tinh thần. Đi bộ, dù trong thời gian ngắn, cũng có thể giúp cơ thể giải phóng endorphin - chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng.

Một số lợi ích ghi nhận gồm:

Giảm cảm giác lo âu, căng thẳng.

Cải thiện khả năng tập trung.

Giúp tinh thần thư giãn hơn sau giờ làm việc...

Đi bộ ngoài trời, đặc biệt ở không gian có cây xanh, còn giúp tăng hiệu quả giảm stress nhờ tác động tích cực từ môi trường tự nhiên.

Đi bộ giúp cải thiện lưu thông máu và giảm gánh nặng cho thận.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ vận động trong ngày. Những người ít vận động thường gặp tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Việc đi bộ 1 km mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc chiều tối, có thể:

Điều hòa nhịp sinh học.

Giảm căng thẳng trước khi ngủ.

Tăng thời gian ngủ sâu...

Tuy nhiên, cần tránh đi bộ quá sát giờ đi ngủ vì có thể khiến cơ thể tỉnh táo hơn, gây khó ngủ.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Đi bộ là hình thức vận động có tác động thấp, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi. Khi đi bộ, các nhóm cơ và khớp được vận động nhịp nhàng giúp:

Tăng độ linh hoạt của khớp.

Cải thiện sức mạnh cơ chân.

Giảm nguy cơ thoái hóa khớp…

Với những người có nguy cơ loãng xương hoặc tiền sử đau khớp, việc duy trì đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày có thể hỗ trợ bảo vệ hệ cơ xương.

Những lưu ý để đi bộ 1 km hiệu quả

Để đạt được lợi ích tối đa, người dân cần lưu ý một số điểm khi bắt đầu thói quen này:

Duy trì đều đặn: Tính liên tục quan trọng hơn cường độ, do đó nên đi bộ mỗi ngày hoặc ít nhất 5 ngày/tuần.

Tốc độ phù hợp: Nên đi với tốc độ vừa phải, có thể nói chuyện nhưng hơi thở nhanh hơn bình thường.

Trang phục phù hợp: Chọn giày mềm, vừa chân để tránh chấn thương.

Khởi động nhẹ: Giúp giảm nguy cơ căng cơ, đặc biệt với người ít vận động lâu ngày.

Tăng dần cường độ: Sau khi quen với 1 km, có thể tăng dần quãng đường hoặc thời gian để đạt khuyến nghị vận động.

Lợi ích lớn nhất của việc đi bộ 1 km mỗi ngày không chỉ nằm ở con số calo tiêu hao hay quãng đường, mà ở việc hình thành thói quen vận động đều đặn. Từ một mục tiêu nhỏ, người tập có thể nâng dần mức độ vận động, tiến tới các khuyến nghị chuẩn về thể lực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ người ít vận động ngày càng gia tăng.

Đi bộ 1 km mỗi ngày là một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, tinh thần và chuyển hóa. Dù không thay thế hoàn toàn các khuyến nghị vận động, đây là bước khởi đầu phù hợp để xây dựng lối sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật lâu dài.