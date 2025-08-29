Át chủ bài của Samsung

iPhone vẫn dẫn đầu doanh số tại Mỹ, nhưng làn sóng smartphone gập từ Samsung, Google và Motorola đang dần thách thức vị thế thống trị của Apple.

Điện thoại gập đang dần được thị trường đón nhận hơn. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường smartphone Mỹ, vốn nhiều năm nay bị iPhone thống trị, đang chứng kiến một làn sóng cạnh tranh mới đến từ các dòng điện thoại gập. Dù vẫn là “ông vua” về doanh số, iPhone đang phải đối mặt với áp lực đổi mới khi nhóm sản phẩm màn hình uốn ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Dipanjan Chatterjee, nhà phân tích của Forrester, cho biết sự chú ý dành cho điện thoại gập đang gia tăng, song hiện tại vẫn chỉ chiếm thị phần nhỏ, khoảng 1-2% tổng lượng smartphone bán ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc các thương hiệu lớn đầu tư mạnh vào mảng này cho thấy thị trường đang dần thay đổi.

Samsung, Motorola và Google là những cái tên đi đầu trong cuộc đua điện thoại gập. Samsung đã định vị 2 dòng Galaxy Z Fold và Z Flip như trụ cột công nghệ, trong khi Motorola hồi sinh thương hiệu Razr với thiết kế nắp gập quen thuộc, còn Google bước vào thị trường bằng mẫu Pixel Fold.

Trong tháng 7, Samsung đạt cột mốc quan trọng khi lượng đặt trước cho Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tăng 25% so với thế hệ trước. Tín hiệu tích cực này phản ánh xu hướng tăng trưởng rộng hơn của công ty. Theo Canalys, doanh số smartphone Samsung tại Mỹ trong quý II/2025 đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Google cũng ghi nhận mức tăng 13%, còn Motorola nhích nhẹ 2%.

Trái ngược với tín hiệu tích cực trên, doanh số iPhone lại sụt giảm 11% so với cùng kỳ. Canalys cho biết Táo khuyết đã đẩy mạnh bán hàng vào đầu năm để tránh tác động từ thuế quan mới, nhưng khó duy trì lợi thế tuyệt đối khi đối thủ tăng tốc.

Điều đáng chú ý là Apple đến nay vẫn đứng ngoài cuộc chơi màn hình gập. Các nhà phân tích cho rằng chỉ cần ông lớn công nghệ này tham gia, toàn bộ cục diện thị trường có thể thay đổi. Một báo cáo từ JP Morgan hồi tháng 7 dự đoán công ty sẽ tung ra mẫu iPhone gập cùng với dòng iPhone 18, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026. Mức giá được ước tính khoảng 1.999 USD , ngang với Galaxy Z Fold7.

“Nếu Apple ra mắt một mẫu iPhone gập, sản phẩm này sẽ được thị trường Mỹ đón nhận rộng rãi hơn nhiều”, Chatterjee nhận định.

Trong khi đó, Apple vẫn có lý do để kiên nhẫn. Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy trong quý I/2025, 5/10 mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu là iPhone. Với sức hút thương hiệu và hệ sinh thái chặt chẽ, Táo khuyết vẫn chưa chịu áp lực phải sớm lao vào thị trường màn hình gập còn nhiều rủi ro.