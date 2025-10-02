Thoát nợ ngân hàng 5 tỷ vì mua phải biệt thự 'ảo', môi giới lên tiếng

Người vay được tòa tuyên thoát khoản nợ hơn 5 tỷ đồng do hợp đồng tín dụng vô hiệu, Novareal - chủ đầu tư - lập tức phản ứng, khẳng định dự án triển khai đúng quy định.

NovaWorld Phan Thiết là quần thể nghỉ dưỡng, giải trí có quy mô hơn 1.000 ha được khởi công vào tháng 5/2019, dự kiến có hơn 10.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse... Ảnh: Quỳnh Danh.

Cuối tháng 9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM đã tiến hành xét xử vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn là vợ chồng ông Trần Hồng Sơn. Trong vụ kiện này, Công ty CP Novareal được tòa triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt.

Theo hồ sơ, năm 2020 vợ chồng ông Trần Hồng Sơn (66 tuổi, TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Xuân Đào ký thỏa thuận mua một căn biệt thự song lập diện tích đất 150 m2, tổng diện tích sàn 175 m2, thuộc Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ (còn gọi là dự án NovaWorld Phan Thiết, nay thuộc phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Để thanh toán, khách hàng đã vay 3,65 tỷ đồng từ VPBank, lãi suất 11,5%/năm với tài sản bảo đảm là quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán biệt thự.

Sau một thời gian, khách hàng đã trả khoảng 900 triệu đồng tiền lãi cho ngân hàng nhưng từ tháng 12/2022 đã ngừng thanh toán khi nhận thấy dự án không có tiến triển. Ngân hàng sau đó khởi kiện, yêu cầu khách hàng phải trả tổng cộng hơn 5,32 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi của khoản vay.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định hợp đồng thỏa thuận giữa ông Sơn và Novareal không có giá trị vì doanh nghiệp này chỉ được phép hoạt động môi giới, không có quyền nhận tiền đặt cọc hay thanh toán thay cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, căn biệt thự mà ông Sơn mua là tài sản hình thành trong tương lai, chưa xây xong phần móng, chưa đủ điều kiện pháp lý để giao dịch cũng như để thế chấp ngân hàng. Công ty Delta Valley Bình Thuận (chủ đầu tư dự án) cũng không được phép ủy quyền cho Novareal ký hợp đồng đặt cọc liên quan đến nhà ở.

"Do tài sản này thực tế không tồn tại, việc Novareal nhận tiền đặt cọc từ khách hàng bị xác định là vi phạm pháp luật", Hội đồng xét xử xác định.

Từ đó, tòa tuyên hợp đồng tín dụng vô hiệu, buộc Novareal hoàn trả VPBank số tiền 3,65 tỷ đồng đã nhận, đồng thời ngân hàng phải trả lại cho khách hàng hơn 900 triệu đồng tiền lãi đã thu.

Ngay sau phán quyết của tòa án, Novareal đã phát đi thông báo, cho rằng trong quá trình giải quyết tranh chấp, vị Thẩm phán chủ tọa đã không thu thập đầy đủ tài liệu như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng như không tống đạt đầy đủ các tài liệu tố tụng cho các các bên liên quan.

Đồng thời, theo Novareal, bản án này chưa có hiệu lực pháp luật và các nhận định tại bản án không phù hợp với thực tiễn xét xử, bản chất giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh đã có rất nhiều bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp và các trung tâm trọng tài thương mại đã công nhận hiệu lực của giao dịch tư vấn, môi giới và giao dịch tín dụng giữa khách hàng, Novareal và các tổ chức tín dụng.

Đối với dự án NovaWorld Phan Thiết mà Novareal đang thực hiện công tác tư vấn, môi giới tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công ty cho biết đây là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn, được Chính phủ quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý cũng như đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện theo phân kỳ đầu tư đúng quy định pháp luật kinh doanh bất động sản.

Đây cũng là dự án trọng điểm về du lịch của tỉnh Lâm Đồng, chứ không phải dự án nhà ở theo nhận định của Hội đồng xét xử. Với tư cách là đơn vị tư vấn, môi giới của dự án, Novareal cho biết vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đối tác để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như các khách hàng.