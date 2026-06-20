Thỏa thuận trao đổi chưa từng có tại Real Madrid

Chiến lược tái thiết Real Madrid của Jose Mourinho đang khiến châu Âu xôn xao bởi một kế hoạch trao đổi nhân sự phức tạp và chưa từng có tiền lệ.
Jose Mourinho muốn chiêu mộ Alessandro Bastoni hè này.
Sau khi chính thức kế nhiệm Alvaro Arbeloa tại Real Madrid, Mourinho bắt tay vào kế hoạch nâng cấp đội hình toàn diện. Cái tên mới nhất nằm trong tầm ngắm của ông là Alessandro Bastoni, hậu vệ thuộc biên chế Inter Milan.
Để vượt qua rào cản tài chính và thuyết phục Inter, đội chủ sân Bernabeu đang cân nhắc một phương án trao đổi cầu thủ "độc nhất vô nhị". Tâm điểm của thỏa thuận này là Nico Paz, người vừa cùng Como giành vé dự Champions League mùa tới.
Dù bán Paz cho Como, đại diện La Liga vẫn nắm điều khoản mua lại tài năng này với giá chỉ 9 triệu euro. Mấu chốt nằm ở việc Inter Milan định giá Bastoni khoảng 60-70 triệu euro, tương đương với giá trị thị trường hiện tại của tuyển thủ Argentina.
Inter sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu có được sự phục vụ của Paz. Thay vì kích hoạt điều khoản mua lại rồi đem trao đổi trực tiếp, Real Madrid có thể lựa chọn một thỏa thuận gián tiếp, hỗ trợ hoặc nhường quyền sở hữu Paz cho Inter như một phần chi phí để sở hữu Bastoni.
Tuyển thủ Argentina dường như sẵn sàng ở lại Serie A thêm ít nhất một mùa giải. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những giao dịch phức tạp nhất thị trường chuyển nhượng.
Hiện tại, kế hoạch mua sắm của Mourinho dần hình thành với mục tiêu bổ sung ít nhất một hậu vệ, một tiền vệ và một tiền đạo trong mùa hè năm nay.
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Huy Trưởng
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Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.