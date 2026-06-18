Real Madrid chuẩn bị thanh lý sao lớn ở hàng tiền vệ

Real Madrid sẵn sàng chia tay một tiền vệ trụ cột trong mùa hè này nhằm tạo nguồn lực tài chính cho kế hoạch nâng cấp tuyến giữa theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho.

Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Dani Ceballos, Real Madrid tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là khả năng đội chủ sân Bernabeu thực hiện một thương vụ bán cầu thủ đình đám ở hàng tiền vệ.

Theo AS, Mourinho muốn bổ sung một tiền vệ trung tâm toàn diện, mẫu "box-to-box" vừa có khả năng tranh chấp vừa đủ kỹ thuật để điều tiết lối chơi. Hai cái tên nằm trong tầm ngắm của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là Enzo Fernandez của Chelsea và Mateus Fernandes từ West Ham.

Dù vậy, ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng thương vụ này khó thành hiện thực nếu không thu về một khoản tiền lớn từ việc bán cầu thủ.

Trong hai mùa hè gần nhất, đội bóng Hoàng gia liên tục chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Sau gần 200 triệu euro dành cho Huijsen, Carreras, Mastantuono và Trent Alexander-Arnold, Real tiếp tục bỏ thêm 70 triệu euro để chiêu mộ Marc Cucurella cùng Denzel Dumfries. Bên cạnh đó còn là các khoản phí lót tay cho Bernardo Silva và Ibrahima Konate.

Tương lai của Camavinga tại Bernabeu bất ngờ trở nên bất định. Nhiều CLB Premier League và PSG được cho là đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ người Pháp.

Trong số những cầu thủ hiện có, Eduardo Camavinga được xem là ứng viên dễ ra đi nhất. Tiền vệ người Pháp từng là nhân tố quan trọng dưới thời Carlo Ancelotti, nhưng vị thế của anh giảm sút đáng kể trong hai mùa gần đây. Mùa giải vừa qua, Camavinga chỉ góp mặt trong 43% số phút thi đấu của đội bóng.

Nhiều đội bóng Premier League đã theo dõi sát tình hình của cầu thủ sinh năm 2002. PSG cũng từng có những động thái thăm dò không chính thức. Real Madrid chỉ bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ Camavinga từ Rennes năm 2021 nên nếu bán anh lúc này, CLB gần như chắc chắn thu về khoản lợi nhuận lớn.

Cái tên còn lại là Aurelien Tchouameni. Khác với Camavinga, tuyển thủ Pháp vừa trải qua một trong những mùa giải ổn định nhất kể từ khi gia nhập Bernabeu. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn phụ thuộc vào kế hoạch chiến thuật mà Mourinho xây dựng trong mùa giải mới.

Ngoài ra, vụ va chạm giữa Tchouameni và Federico Valverde hồi cuối mùa cũng khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc nhiều yếu tố liên quan đến phòng thay đồ. Dẫu vậy, khả năng Valverde rời Real Madrid được đánh giá rất thấp. Tiền vệ người Uruguay hiện là đội trưởng số một và được xem là hạt nhân trong dự án mới của đội bóng.

Kỳ chuyển nhượng chỉ mới bắt đầu nhưng những động thái gần đây cho thấy Real Madrid đang bước vào một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Sau nhiều năm ưu tiên các tài năng trẻ, đội bóng Hoàng gia giờ hướng đến những cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng ngay lập tức. Và để hoàn tất bản thiết kế của Mourinho, một cuộc chia tay lớn ở tuyến giữa có thể sớm xảy ra.