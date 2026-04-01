Thổ Nhĩ Kỳ giành vé World Cup sau 24 năm chờ đợi

Rạng sáng 1/4, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Kosovo 1-0 ở chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân Fadil Vokrri.

Arda Guler cùng đồng đội giành vé dự World Cup.

Chiến thắng tối thiểu trước Kosovo tại Pristina đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ chính thức giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bước vào trận đấu với khát khao lịch sử, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao ngay từ những phút đầu tiên. Kosovo, đội tuyển chưa từng góp mặt tại World Cup kể từ khi gia nhập FIFA và UEFA, cũng đứng trước cơ hội lớn sau chiến thắng kịch tính trước Slovakia. Tuy nhiên, hiệp một diễn ra khá chặt chẽ với ít cơ hội rõ rệt. Kerem Akturkoglu có cú sút sớm nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Arijanet Muric, trong khi phía đối diện, Ugurcan Cakır xuất sắc cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Fisnik Asllani.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ đầu hiệp hai. Sau pha phối hợp bên cánh trái, Kenan Yıldız chuyền ngược thuận lợi để Orkun Kökçü dứt điểm, trước khi Akturkoglu nhanh chân đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng này giúp Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu tự tin hơn, thậm chí suýt nhân đôi cách biệt nếu Muric không có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Yildiz.

Kosovo nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ đội khách cùng phong độ ổn định của Cakır khiến mọi cơ hội đều bị hóa giải. Asllani và Muslija đều có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng không đủ để thay đổi cục diện.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Thổ Nhĩ Kỳ vỡ òa trong niềm vui trở lại sân chơi World Cup. Với chuỗi 6 trận bất bại và đội hình giàu tiềm năng, họ hoàn toàn có thể trở thành ẩn số đáng gờm tại giải đấu sắp tới.