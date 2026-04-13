Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran thêm 45-60 ngày

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, một lệnh ngừng bắn bổ sung kéo dài 45 hoặc 60 ngày có thể được đưa vào bàn thảo để các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 13/4 cho biết cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng cả Mỹ và Iran vẫn “chân thành” đối với việc đạt được một lệnh ngừng bắn, bất chấp việc các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) bị đổ vỡ.

Tuy nhiên, ông Fidan cảnh báo rằng nếu vấn đề hạt nhân, đặc biệt là làm giàu uranium, trở thành một lựa chọn “được tất cả hoặc không có gì”, thì một trở ngại nghiêm trọng có thể xuất hiện và các bên trung gian sẽ cần giúp vượt qua.

“Cả hai bên đều chân thành về lệnh ngừng bắn”

Trong một phát biểu với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fidan nói rằng Ankara đã duy trì liên lạc với tất cả các bên trong suốt các cuộc đàm phán ở Islamabad hôm 11/4.

“Chúng tôi đã liên lạc với các bên đàm phán suốt cả ngày hôm qua để xem chúng tôi có thể đóng góp gì và tình hình đang bị tắc ở đâu. Phía Mỹ đã đưa ra tuyên bố rõ ràng hơn” và “điểm bế tắc nằm ở vấn đề hạt nhân”, ông Fidan cho biết.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, việc lập trường ban đầu của cả hai bên mang tính tối đa là điều bình thường trong giai đoạn đầu của đàm phán.

“Các lập trường ban đầu luôn có xu hướng tối đa hóa. Sau đó, các bên sẽ cố gắng đưa chúng về điểm gặp nhau với sự hỗ trợ của các bên trung gian. Miễn là có ý định thực sự và lâu dài nhằm đạt được và duy trì lệnh ngừng bắn. Những gì tôi thấy hiện nay là cả hai bên đều chân thành về lệnh ngừng bắn và nhận thức được sự cần thiết của nó”, ông Fidan nói.

Sự can dự của Israel cần luôn được tính đến

Ông Fidan nêu đích danh Israel là một yếu tố gây cản trở dai dẳng trong các cuộc đàm phán, đồng thời tiết lộ rằng Ankara “liên tục nói điều này với phía Mỹ và các bên khác”.

“Tôi nghĩ phía Iran, đặc biệt, sẽ đánh giá đề xuất mà Mỹ đưa ra và sẽ đưa ra phản hồi”, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Có thể gia hạn ngừng bắn thêm 45-60 ngày

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng khoảng thời gian ngừng bắn 15 ngày ban đầu có lẽ quá ngắn để hoàn tất toàn bộ chương trình đàm phán.

“Khi nhìn vào các chủ đề đang được đàm phán, có thể về mặt kỹ thuật cũng chưa thể hoàn tất chúng thành một văn kiện ký kết trong vòng 15 ngày. Nếu các bên đạt được tiến triển tốt, một lệnh ngừng bắn bổ sung kéo dài 45 hoặc 60 ngày có thể được đưa vào bàn thảo để các cuộc đàm phán tiếp tục”, ông Fidan nói.

Sau đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra vấn đề có khả năng làm đổ vỡ hoàn toàn thỏa thuận.

“Nếu vấn đề hạt nhân trở thành tình huống ‘được tất cả, hoặc không có gì’, đặc biệt là liên quan đến làm giàu uranium, tôi nghĩ chúng ta có thể phải đối mặt với một trở ngại nghiêm trọng. Nếu Thượng đế cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua điều này với sự hỗ trợ của một số bên trung gian và các quốc gia khác”, ông Fidan nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các nỗ lực ngoại giao cùng với Ai Cập và Pakistan nhằm giúp đạt được lệnh ngừng bắn ban đầu, và ông Fidan cho biết Ankara sẽ tiếp tục đóng góp mọi khả năng có thể vào việc giải quyết xung đột rộng lớn hơn.