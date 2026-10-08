Thịt đông lạnh nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, giá rẻ 'bất ngờ'

Các loại thịt đông lạnh nhập khẩu đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm và cả trên những hội nhóm online, với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số lượng thịt đông lạnh nhập khẩu các loại đổ về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt 600.000 tấn. Sản phẩm này được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm hay thậm chí bán rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội.

"Ma trận" thịt đông lạnh nhập khẩu

Tại quầy thịt đông lạnh ở siêu thị MM Mega Market, khách hàng dễ dàng tìm mua đa dạng các loại thịt nhập khẩu như thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thậm chí thịt cừu... với giá rẻ hơn thịt trong nước.

Đơn cử, sản phẩm nạc dăm heo nhập khẩu từ Brazil có giá khuyến mại 119.000 đồng/kg, sườn non heo 116.000 đồng/kg, ba rọi heo nhập khẩu từ Nga chỉ có giá từ 135.000 đồng/kg và nếu mua từ 3 kg trở lên, mức giá sẽ giảm còn 128.300 đồng/kg. Thậm chí, sản phẩm nạc đùi heo nhập khẩu đang được giảm từ 109.000 đồng/kg xuống 89.000 đồng/kg.

Thịt heo đông lạnh nhập khẩu đang được bày bán tại siêu thị MM Mega Market. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong khi đó, hàng thịt heo nội địa có giá cao hơn so với sản phẩm thịt heo nhập khẩu. Hiện tại theo giá siêu thị niêm yết, nạc dăm heo hay nạc đùi heo có giá 149.000 đồng/kg, ba rọi heo được bán với giá 190.000 đồng/kg, sườn non lên đến 265.000 đồng/kg.

Một trong những sản phẩm được bày bán với số lượng lớn tại hệ thống siêu thị này là thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ. Với mức giá hấp dẫn, khách hàng liên tục tìm đến tủ trưng bày để xem và mua sản phẩm. Hiện tại, mỗi kg thịt trâu Ấn Độ nhập khẩu cắt khúc có giá 165.000 đồng/kg, thịt trâu vụn 129.000 đồng/kg, nạc vai trâu 169.000 đồng/kg,...

Một miếng thịt nạc mông trâu đông lạnh có xuất xứ từ Ấn Độ. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tuy nhiên, so với các loại thịt trên, mặt hàng thịt gà đông lạnh nhập từ Mỹ hay Hàn Quốc lại có giá bán "mềm" nhất.

Cụ thể, sản phẩm đùi góc tư gà Mỹ hiện chỉ có giá 46.000 đồng/kg, đùi tỏi gà giá 58.000 đồng/kg, một con gà dai bọng đông lạnh nhập khẩu 1,1-1,4 kg chỉ có giá 59.000 đồng/kg, chân gà đông lạnh xuất xứ Brazil giá 69.000 đồng/kg, gà nguyên con đông lạnh Mỹ giá 152.000 đồng/kg. Như vậy, mức giá này đang thấp hơn khoảng 30.000-40.000 đồng/kg so với mặt hàng thịt gà trong nước.

Thịt gà đông lạnh nhập khẩu đang có giá chênh lệch khoảng 30.000-40.000 đồng/kg so với thịt gà tươi trong nước. Ảnh: Anh Nguyễn.

Riêng mặt hàng thịt bò nhập khẩu lại có dải giá đa dạng hơn, trải dài từ bình dân đến cao cấp. Ví dụ, thịt bò vụn giá 239.000 đồng/kg, nạc vai bò đông lạnh giá 269.000 đồng/kg, mỗi kg gầu bò nhập khẩu Mỹ hiện có giá 279.000 đồng/kg, thăn ngoại bò giá 379.000 đồng/kg... Trong khi đó, phi lê bò đông lạnh xuất xứ Australia có giá 739.000 đồng/kg, đầu thăn bò đông lạnh Mỹ hơn 1,1 triệu đồng/kg, phi lê bò đông lạnh xuất xứ Mỹ hơn 1,3 triệu đồng/kg và thăn ngoại bò Wagyu xuất xứ Australia có giá hơn 1,7 triệu đồng/kg.

Bên cạnh các sản phẩm phổ biến trên, thịt cừu đông lạnh xuất xứ Australia cũng đang được bày bán rộng rãi tại nhiều chi nhánh siêu thị MM Mega Market. Vai cừu đông lạnh hiện có giá 289.000 đồng/kg, nạc đùi cừu 339.000 đồng/kg, cốt lết cừu đông lạnh 379.000 đồng/kg...

Một số hệ thống siêu thị khác đang cung cấp mặt hàng thịt heo đông lạnh nhập khẩu mỗi ngày. Ví dụ, Bách Hóa Xanh bán lẻ các loại thịt heo nhập khẩu, với chân giò heo Đức giá 57.000 đồng/kg, sườn que heo nhập khẩu giá 75.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn Nga giá 141.000 đồng/kg và sườn non heo Brazil giá 153.000 đồng/kg.

Thậm chí trong các hội nhóm trên mạng xã hội hay cửa hàng thực phẩm bên ngoài, tình hình buôn bán thịt đông lạnh cũng rất nhộn nhịp. Người bán liên tục giới thiệu sản phẩm thịt heo, thịt gà hoặc thịt trâu đông lạnh chỉ có giá từ vài chục nghìn đồng/kg, kèm theo lời cam kết hàng về mỗi ngày và có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thịt trong nước có thể thua ngay trên sân nhà

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhìn nhận tình trạng thịt nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam không phải xuất phát từ nguồn cung trong nước thiếu hụt, mà chủ yếu liên quan đến các thỏa thuận thương mại quốc tế của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Thị trường thịt toàn cầu đã có sự thay đổi. Trước đây, nhiều nguồn thịt trên thế giới đều hướng vào thị trường tỷ dân Trung Quốc, nhưng hiện nay nước này không còn nhập khẩu với mức độ như trước bởi tình trạng dư thừa nguồn cung. Từ đó, nhiều quốc gia xuất khẩu thịt lớn như Brazil, Ấn Độ, Australia chuyển hướng sang một số thị trường quốc tế khác, trong đó có Việt Nam.

Liên quan đến nơi tiêu thụ thịt nhập khẩu đông lạnh, ông Đoán cho biết theo khảo sát của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, loại thịt này hiện đã xuất hiện rộng rãi ở nhiều nơi, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, siêu thị và cả các doanh nghiệp quy mô vừa.

Việc các doanh nghiệp hay bếp ăn chọn mua thịt nhập khẩu thay vì thịt trong nước cũng là điều dễ hiểu, khi giá cả có phần rẻ hơn và chất lượng của một số sản phẩm cũng đang được kiểm soát chặt chẽ.

Có thể thấy, số lượng thịt nhập khẩu vào nước ta ngày càng tăng đang dần trở thành mối lo ngại đối với người chăn nuôi trong nước.

Trước hết về giá cả thịt nhập, ông Đoán phân tích mức giá mặt hàng này hiện chỉ khoảng 45.000 đồng/kg.

Thịt heo nội địa có giá bán cao hơn so với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Nai đang ở mức khoảng 55.000-57.000 đồng/kg. Như vậy, sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển, giết mổ và qua nhiều tầng lớp trung gian, giá thịt heo nội địa đến tay người tiêu dùng có thể vượt 100.000 đồng/kg.

"Giá thịt nhập khẩu rất rẻ. Nếu đã cộng tất cả các chi phí để xuất khẩu một miếng thịt đến Việt Nam mà vẫn còn rẻ hơn giá sản xuất thịt nội địa thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh, bởi giá thịt trong nước khó có thể hạ xuống được", ông Đoán nhấn mạnh.

Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân khiến chi phí sản xuất của ngành chăn nuôi trong nước khó điều chỉnh giảm đến từ thực tế khoảng 70% nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu. Theo đại diện hiệp hội, trong thời gian tới, ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ giá nguyên liệu nhập khẩu ở mức cao, dịch bệnh cho đến những thông tin liên quan đến chất cấm.

Giá thịt heo nhập khẩu về Việt Nam hiện chỉ khoảng 45.000 đồng/kg Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán

Trước áp lực cạnh tranh trên, các nhà chăn nuôi trong nước buộc phải tìm cách nâng năng suất, đồng thời duy trì uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ niềm tin của người tiêu dùng đối với thịt nóng, thịt tươi.

Vị này cũng nhắc đến kịch bản nếu Việt Nam tiếp tục mở cửa nguồn cung mà không có những giải pháp phù hợp, ngành chăn nuôi trong nước sẽ rất khó tồn tại trước thịt nhập khẩu có giá thấp.

Trong khi lượng thịt nhập khẩu tăng mạnh, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam chỉ xuất khẩu 12.400 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá gần 82 triệu USD , giảm 16% về lượng, nhưng lại tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Đoán, nguyên nhân chủ yếu là thịt của Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu. Chẳng hạn, một số loại thịt gà hoặc heo sữa được xuất sang Hong Kong (Trung Quốc), Singapore... nhưng sản lượng không lớn.

Không chỉ về câu chuyện giá cả, ông Đoán lo ngại thói quen tiêu dùng thịt nóng, thịt tươi của người Việt Nam có thể dần thay đổi. Người tiêu dùng, đặc biệt ở khu vực đô thị, có thể chuyển sang sử dụng thịt mát hoặc thịt đông lạnh nhiều hơn, nhất là khi những sản phẩm này có mức giá tương đối phù hợp với khả năng chi trả hiện nay.

Cách phân biệt thịt nhập khẩu chất lượng?

Trong bối cảnh thịt đông lạnh nhập khẩu chiếm ưu thế trên thị trường, yếu tố chất lượng sẽ được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Ông Đoán cho biết hiện tại, phần lớn thịt được bán tại các siêu thị là thịt lạnh hoặc thịt mát. Trong khi đó, tại một số cơ sở kinh doanh, người bán có thể gọi sản phẩm này là "thịt tươi" và bán với giá cao hơn để tăng lợi nhuận.

Đối với thịt đông lạnh, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên, việc phân biệt chuẩn xác giữa thịt làm mát và thịt tươi chỉ bằng hình thức bên ngoài là rất khó.

"Điều này còn phải dựa vào thông tin trên biển hiệu của những điểm bán. Nếu người bán trung thực, không gian lận thương mại, để rõ thông tin thì lúc đó người tiêu dùng mới có thể nhận định được", ông diễn giải.