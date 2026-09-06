Thịt heo nhập khẩu giá chỉ 43.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều giá trong nước

Giá thịt heo nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm giảm hơn 38%, thấp hơn đáng kể so với giá heo hơi và thịt bán lẻ trong nước.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 112.090 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 185,54 triệu USD. Ảnh: Pexels.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 112.090 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 185,54 triệu USD . So với cùng kỳ năm 2025, lượng thịt heo nhập về Việt Nam đã tăng 27%, trong khi kim ngạch giảm 21%.

Điều này khiến giá nhập khẩu bình quân thịt heo về Việt Nam chỉ còn 1.638 USD /tấn, tương đương khoảng 43.000 đồng/kg quy đổi, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn khoảng 25-28% so với giá thịt heo hơi trong nước. Trong khi đó, thịt heo pha lóc trên thị trường hiện được bán với giá phổ biến 70.000-145.000 đồng/kg.

Trong 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu thịt heo từ 19 thị trường, trong đó Brazil là nguồn cung lớn nhất, chiếm 44,5% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp đến là Nga với 21,4%, Tây Ban Nha 20,5% và Đức 4,6%.

Theo Hiệp hội Protein Động vật Brazil (ABPA), sản lượng thịt heo của Brazil năm 2026 có thể đạt 5,87 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2025; xuất khẩu dự kiến đạt 1,6 triệu tấn, tăng 6%.

Sang năm 2027, ABPA dự báo sản lượng thịt heo Brazil có thể lên 6,05 triệu tấn, trong khi xuất khẩu đạt khoảng 1,7 triệu tấn, tăng lần lượt 3% và 6%. Nguồn cung dồi dào và xuất khẩu tiếp tục tăng có thể giúp Brazil duy trì vị thế là một trong những nguồn cung thịt heo quan trọng trên thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo hơi tại Brazil hiện chỉ bằng một nửa so với Việt Nam.

Theo ông, lượng thịt heo nhập khẩu tăng trong khi giá thấp đang tạo thêm áp lực cạnh tranh cho người chăn nuôi trong nước, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất cũng gia tăng. Từ đầu năm, giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng qua nhiều đợt, khiến chi phí nuôi tăng khoảng 300.000 đồng cho mỗi 100 kg heo hơi.

Giá heo hơi trong nước hiện phổ biến 57.000-60.000 đồng/kg. Theo ông Đoán, với mức giá này, một số hộ chăn nuôi sẽ chịu áp lực về lợi nhuận và có xu hướng bán heo sớm để hạn chế rủi ro.

Sức mua thịt heo cũng đang ở mức thấp. Ông Đoán cho biết mùa hè thường là giai đoạn nhu cầu giảm do học sinh nghỉ hè và một bộ phận người tiêu dùng có xu hướng ăn chay. Khi sức mua yếu trong khi nguồn cung vẫn dồi dào, giá heo hơi khó tăng mạnh.

Ông dự báo giá heo hơi có thể nhích lên trong thời gian tới khi mùa hè kết thúc, kéo theo sự phục hồi nhu cầu từ các bếp ăn tập thể và thị trường truyền thống.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam vẫn ở quy mô khiêm tốn. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 10.700 tấn thịt ra nước ngoài, trị giá 72,06 triệu USD , giảm 18% về lượng nhưng tăng 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm thịt Việt Nam, chiếm 32,4% tổng lượng xuất khẩu. Việt Nam xuất sang thị trường này khoảng 3.400 tấn thịt, trị giá 29,59 triệu USD , giảm lần lượt 43% về lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ.