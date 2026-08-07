Giá thịt heo giảm, người dân bớt nỗi lo

Giá thịt heo tại chợ dân sinh đã giảm 10.000-20.000 đồng/kg so với nửa đầu năm, giúp người nội trợ phần nào giảm gánh nặng chi tiêu.

Giá thịt heo đang giảm so với nửa năm đầu 2026. Ảnh: An Hà.

Từ giữa tháng 7 trở lại đây, chị Tú Oanh, người tiêu dùng tại TP.HCM, cho biết giá thịt heo đã giảm rõ rệt.

"Tầm tháng 5-6, giá thịt heo ba rọi luôn ở mức 170.000-180.000 đồng/kg, trong khi thịt đùi luôn ở mức trên 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá thịt heo giảm rõ rệt, hiện thịt đùi hoặc vai quanh mức 90.000-95.000 đồng/kg, trong khi ba rọi về mức 140.000-150.000 đồng/kg", chị Oanh nói.

Theo chị Oanh, thịt heo chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí bữa ăn của gia đình, vì thế giá giảm đã phần nào giúp chị tiết kiệm được chút ít chi tiêu hàng ngày.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh TP.HCM cho thấy giá thịt heo đang giảm rõ rệt so với vài tháng trước đó.

Hiện mỗi kg sườn non giảm từ vùng 180.000-220.000 đồng/kg xuống còn 160.000-165.000 đồng/kg; thịt ba chỉ hiện dao động quanh 140.000-160.000 đồng/kg, giảm 10.000-20.000 đồng so với trước đó. Các loại thịt còn lại cũng chủ yếu được bán lẻ với giá dưới 100.000 đồng/kg.

Ở một số điểm bán heo bộ đội, giá thịt heo đồng giá chỉ quanh mức 80.000-85.000 đồng/kg đối với thịt vai và đùi.

Chị Thanh, tiểu thương chợ Thạch Đà, phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết hiện nay nguồn cung thịt heo phong phú, giá vận chuyển cũng được điều chỉnh nên giá thịt heo mảnh về tay tiểu thương đã giảm 10-15% so với 6 tháng trước đó.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cũng cho biết thịt heo về chợ khá phong phú, nguồn cung ổn định.

Đơn cử trong ngày 7/8, sản lượng heo mảnh về chợ đạt 5.294 con, ước tính khoảng 383 tấn, tăng 23 tấn so với hôm 1/8.

Thịt heo mảnh về chợ loại 1 trung bình được bán ra với giá 70.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg đối với loại 2. Giá sườn non từ 140.000 đồng/kg, trong khi cốt lết 70.000 đồng/kg, ba rọi từ 110.000 đồng/kg. Nếu so với giá heo về chợ ngày 1/8 thì giá thịt heo giảm 2.000-10.000 đồng/kg, tùy loại.

Giám đốc thu mua thịt của một chuỗi siêu thị tại TP.HCM cũng xác nhận giá thịt đang giảm ở khối siêu thị. Nguyên nhân giúp giá heo giảm là nhờ nguồn cung trong nước ổn định, lượng thịt heo nhập khẩu cũng tăng. Bên cạnh đó, hiện nay giá của các sản phẩm khác như cá, tôm hoặc thịt gia cầm cũng rẻ, ổn định nên người dân có nhiều lựa chọn, từ đó điều chỉnh tính cạnh tranh của thị trường.

Cũng theo vị này, một nguyên nhân khác giúp thị trường hạ nhiệt đến từ chi phí logistics giảm đã tác động lên giá thành sản phẩm không chỉ ở các chợ truyền thống mà còn cả khối siêu thị, chuỗi bán lẻ.

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM cũng đã điều chỉnh giảm 2.000-9.000 đồng một kg đối với 9 mặt hàng thuộc chương trình bình ổn giá, trong đó có thịt, xương heo. Nhờ đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ dùng học tập tiếp tục thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%.