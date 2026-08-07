Một quốc gia châu Âu đang tìm cơ hội mua tôm, hồ tiêu từ Việt Nam

Bên cạnh kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu táo, thịt heo và thực phẩm vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Ba Lan đang tìm nguồn cung tôm, hồ tiêu và gia vị để nhập khẩu ngược trở lại.

Doanh nghiệp Ba Lan sang Việt Nam để tìm nguồn hàng nhập khẩu, trong đó có tôm. Ảnh minh họa: VASEP.

Chia sẻ tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chương trình "Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) tổ chức vừa qua, ông Tomasz Parzybut, Chủ tịch Hội giết mổ và sản xuất thịt Ba Lan cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm ngoài châu Âu mà các doanh nghiệp Ba Lan đang ưu tiên mở rộng hợp tác, dựa trên mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.

Theo ông, mục tiêu của các doanh nghiệp Ba Lan không chỉ là đưa thực phẩm vào Việt Nam mà còn tìm kiếm nguồn cung để nhập khẩu ngược trở lại.

"Trong khuôn khổ chương trình năm nay, đại diện một doanh nghiệp sản xuất thịt bò của Ba Lan ngay sau khi hạ cánh tại Việt Nam đã đến tham quan các trang trại nuôi tôm để tìm hiểu khả năng nhập khẩu tôm Việt Nam làm nguyên liệu cho sản phẩm burger tôm tại Ba Lan. Một doanh nghiệp khác cũng dành cả ngày làm việc với đối tác để bàn kế hoạch nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam", ông cho biết.

Ông Tomasz Parzybut, Chủ tịch Hội giết mổ và sản xuất thịt Ba Lan. Ảnh: Liên Phạm.

Ông Tomasz Parzybut đánh giá gia vị sẽ tiếp tục là một trong những nhóm hàng nhập khẩu trọng điểm của Ba Lan từ Việt Nam. Trong đó, hồ tiêu cùng nhiều loại gia vị khác được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng. Đồng thời, các doanh nghiệp Ba Lan cũng ngày càng quan tâm đến thủy sản Việt Nam, đặc biệt là tôm.

Ở chiều ngược lại, ông Paweł Meyner, Cục trưởng thú y thuộc Tổng Thanh tra thú y Ba Lan cho biết thực phẩm Ba Lan tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Liên minh châu Âu (EU). Toàn bộ chuỗi sản xuất, từ khâu chăn nuôi, sinh sản, dinh dưỡng vật nuôi đến giết mổ, chế biến và phân phối đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn dịch tễ và an toàn vi sinh.

Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn này, hiện có 167 doanh nghiệp Ba Lan được cấp phép xuất khẩu nông sản và thực phẩm vào Việt Nam. Nhiều sản phẩm của Ba Lan đã hiện diện trên thị trường trong nước như thịt (bao gồm thịt đông lạnh), sữa và các sản phẩm từ sữa, nước ép trái cây, đồ ăn nhẹ, bánh kẹo...

Chia sẻ về ngành hàng trái cây, bà Bożena Wróblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc KIGCP cho biết Ba Lan hiện xuất khẩu trung bình khoảng 780.000 tấn táo mỗi năm ra thị trường quốc tế.

Riêng với Việt Nam, trong năm 2025, Ba Lan xuất khẩu khoảng 1.500 tấn táo tươi. Bà Wróblewska kỳ vọng lượng táo xuất khẩu sang Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, dù hiện chưa có số liệu thống kê chính thức.

Bà Bożena Wróblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan. Ảnh: Liên Phạm.

Ở ngành thịt, ông Tomasz Parzybut, Chủ tịch Hội giết mổ và sản xuất thịt Ba Lan cho biết Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thịt heo lớn thứ 3 của Ba Lan ngoài châu Âu.

Riêng năm 2025, Ba Lan xuất khẩu khoảng 12.000 tấn thịt heo sang Việt Nam, tăng 34% so với năm trước.