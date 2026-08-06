Ngày càng nhiều nhà bán hàng Việt Nam lên Alibaba

Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, số lượng nhà xuất khẩu Việt Nam mới tham gia Alibaba.com tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Đây là thông tin được Young Liu, Giám đốc kinh doanh Việt Nam tại Alibaba.com chia sẻ vào chiều 6/8, tại hội nghị kết nối giao thương do Alibaba.com phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Theo ông Young Liu, Việt Nam là một trong những nền kinh tế định hướng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, Alibaba.com ghi nhận đà tăng trưởng tích cực về số lượng nhà bán hàng và doanh thu của các nhà bán Việt, đặc biệt là khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, số lượng nhà xuất khẩu Việt Nam mới tham gia Alibaba.com tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Dù vậy, nhìn nhận tổng quan thị trường, ông Roger Luo, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á tại Alibaba.com cho rằng các SMEs khi tham gia thị trường toàn cầu thường phải đối mặt với nhiều rào cản.

Đầu tiên là tính phức tạp của thương mại toàn cầu, từ ngôn ngữ, các khung pháp lý cho đến các hệ thống thuế đan xen, gây ra không ít trở ngại cho cả bên bán lẫn bên mua. Điều này cũng khiến lượng lớn SMEs tốn nhiều thời gian để làm quen và hội nhập ở giai đoạn đầu.

Ông Roger Luo, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Alibaba.com tại buổi họp báo. Ảnh: An Hà.

Tiếp đến là sự thiếu hụt nhân sự chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong thương mại B2B, cộng với áp lực vận hành nặng nề từ khối lượng khổng lồ các tác vụ thủ công trải dàn trên toàn chuỗi cung ứng, dễ khiến các SMEs rơi vào tình trạng quá tải nguồn lực.

"Dù vậy, có một tín hiệu đáng mừng là các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khối SMEs rất nhanh nhạy, sẵn sàng ứng dụng và thử nghiệm các xu hướng công nghệ mới như AI và hạ tầng thương mại xuyên biên giới. Chính vì thế, thông qua công nghệ, họ hoàn toàn có thể vượt qua các rào cản nói trên", ông Roger Luo nói.

Cũng theo vị này, khi hoạt động tại Việt Nam, Alibaba.com không chỉ đặt mục tiêu là gia tăng số lượng nhà xuất khẩu mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng năng lực vận hành thực chất, từ tìm kiếm người mua cho đến quản lý tư vấn và vận hành.

Do đó, trong dịp này Alibaba.com đã ra mắt tính năng Accio Work được thiết kế dành riêng cho các SMEs và cộng đồng doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu tại Việt Nam.

Nền tảng này hoạt động như một đội ngũ chuyên nghiệp có thể xử lý trọn vẹn quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối, giúp đơn giản hóa các quy định thương mại phức tạp và đưa ra những định hướng chuyên sâu về thâm nhập thị trường và hoạch định ngành hàng cho các nhà bán hàng.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM nhận định AI đang trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông cũng kỳ vọng các công cụ AI tiên tiến như Accio Work sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp SMEs tạo ra nhiều giá trị và hoạt động hiệu quả hơn trên thị trường quốc tế.

Ngoài hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến, đại diện ITPC cũng cho biết đơn vị đang triển khai xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số TP.HCM. Dự án nhằm xây dựng nền tảng số đồng bộ, tạo ra một hạ tầng số dùng chung, kết nối dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại trên một nền tảng thống nhất.

Về lộ trình, ITPC tập trung phát triển các hợp phần cốt lõi như kho dữ liệu xúc tiến thương mại, nền tảng quản trị thông tin, sàn kết nối giao thương B2B toàn cầu và không gian triển lãm ảo 3D. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2027, hệ sinh thái sẽ tạo môi trường giao thương số thuận tiện, giúp doanh nghiệp kết nối đối tác quốc tế nhanh hơn, quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn và tiết giảm đáng kể chi phí xúc tiến thương mại.

"Chúng tôi kỳ vọng hệ sinh thái này sẽ trở thành nền tảng số trọng điểm của thành phố trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả hơn với thị trường toàn cầu, rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số", đại diện ITPC nói.