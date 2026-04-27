Thiếu nữ vùng cao trước bủa vây của bẫy 'việc nhẹ lương cao'

  • Thứ hai, 27/4/2026 11:28 (GMT+7)
Sau 6 giờ khẩn trương vào cuộc, Công an xã Khâu Vai (Tuyên Quang) đã kịp thời ngăn chặn trường hợp một thiếu nữ 15 tuổi đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn định bỏ học đi theo lời dụ “việc nhẹ lương cao”.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Khâu Vai vừa kịp thời ngăn chặn em V.T.M (15 tuổi) rời khỏi địa phương, do liên quan đến dụ dỗ từ cạm bẫy "việc nhẹ lương cao".

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 22/4, lực lượng công an được tin báo từ Trường THCS Cán Chu Phìn về việc em M rời khỏi địa phương một cách bất thường. Sau 6 giờ vào cuộc truy tìm, đến 14h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện M đang ở địa phận tỉnh Cao Bằng.

Sau 6 giờ truy tìm, lực lượng Công an tìm thấy em V.T.M bàn giao cho gia đình.

Theo Công an Tuyên Quang, trước đó vào các ngày 12 và 13/4, Công an xã Tùng Vài cũng kịp thời ngăn chặn 4 em rời khỏi địa phương, đi theo lời dụ “việc nhẹ lương cao”. Các em đều 16 tuổi, học sinh lớp 8 của nhà trường Trường Trung học cơ sở xã Tùng Vài. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tùng Vài đã triển khai lực lượng xác minh, kịp thời đưa các em bàn giao cho gia đình.

Sự vào cuộc nhanh chóng cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn; kịp thời hỗ trợ, bảo vệ người dân, nhất là trẻ em trong các tình huống nguy hiểm.

Công an xã Tùng Vài bàn giao các em cho gia đình.

Vụ việc xảy cũng cho thấy một thực trạng đáng báo động, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện của các em.

Các đối tượng sẽ tiếp cận các em từ mạng xã hội như Facebook, Zalo và giới thiệu, dẫn dụ “việc nhẹ, lương cao”. Trước lời mời chào hấp dẫn, các em rất dễ tin tưởng và sập bẫy các đối tượng đã giăng ra.

Trước thực trạng này, Công an Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ cơ quan Công an nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Giăng bẫy lừa 18 người ra nước ngoài làm việc cho các tổ chức tội phạm

Lê Ngọc Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm "việc nhẹ, lương cao", đã đưa 18 người xuất cảnh, rồi giao cho các công ty cưỡng bức lao động, trong đó một cô gái bị bóc lột tình dục.

21:46 16/4/2026

Bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo ở Campuchia

Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

17:30 29/3/2026

Tổ chức tội phạm chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ của gần 3.000 phụ nữ đơn thân

Từ thông tin tuyển dụng người làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đường dây tội phạm chuyên nhắm vào phụ nữ đã ly hôn hoặc độc thân.

06:32 19/12/2025

Phú Nguyễn/Tiền Phong

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2

Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Cang (sinh 1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản và đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

