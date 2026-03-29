Bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo ở Campuchia

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:30 (GMT+7)
Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Ngày 17/3/2026, một cuộc phối hợp quy mô lớn giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia đã diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (trước đây thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Gần 400 công dân người Việt Nam hoạt động trong các đường dây lừa đảo tại Campuchia đã được bàn giao về nước.

Các đối tương được đưa về nước.

Qua kiểm tra sơ bộ, các công dân này có hộ khẩu thường trú tại 32 tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ…

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp về hành vi xuất nhập cảnh trái phép và không xuất trình hộ chiếu, với tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ các đối tượng này vốn xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại các Casino ở PoiPet. Tại đây, chúng sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như WhatsApp, Instagram, Facebook, Zara, Gap... để giăng bẫy người dùng Internet.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng.

Nhóm khách hàng mục tiêu của chúng bao gồm, người cao tuổi, người thường xuyên giao dịch online nhưng thiếu kiến thức công nghệ và những người "nhẹ dạ cả tin", dễ bị thao túng tâm lý.

Sau quá trình sàng lọc và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 290 BLHS).

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại và làm rõ các tội danh liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với từng đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây, vui lòng liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và cung cấp thông tin phối hợp điều tra.

Shipper góp công triệt phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Từ sự cảnh giác của một nhân viên giao hàng (shipper), công an đã nhanh chóng phát hiện và triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM, thu giữ gần 45 kg ma túy tổng hợp.

19:44 24/3/2026

Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.

17:40 5/3/2026

Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm người này chuyển qua nhiều lớp tài khoản, cấu kết với người Trung Quốc tại Campuchia, quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.

20:10 13/2/2026

Thiên Lý-Quốc Việt/VOV-TP.HCM

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

